Україна не може погодитися на відведення військ із Донбасу та залишити місцевих жителів і території напризволяще. Такий крок став би моральним надломом для всієї країни.

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Найреалістичнішим варіантом завершення бойових дій командувач Угруповання військ "Центр" Андрій Білецький вважає заморожування війни по нинішній лінії фронту. Про це бригадний генерал заявив в інтерв’ю виданню The Washington Post.

Чому Україна не може відвести війська з Донбасу

Білецький наголосив, що виведення українських військ із Донбасу, якого прагне російський диктатор Володимир Путін, є неприйнятним для України.

"Якщо ми відійдемо, просто залишивши людей і землю напризволяще, це стане моральним надломом для всієї країни", – заявив командувач Угруповання військ "Центр".

Який варіант завершення війни вважає реалістичним Білецький

Найреалістичнішою пропозицією бригадний генерал назвав заморожування війни по нинішній лінії фронту.

На його думку, це питання може постати через п’ять-шість місяців. До того часу має стати зрозуміло, що Росія не лише не наблизилася до встановлення повного контролю над Донбасом, а й втрачає позиції.

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"Ми повинні змусити росіян побачити, що їхня мета, яку вони вже звузили, недосяжна", – наголосив Білецький.

Як повідомляв OBOZ.UA, українські військові розповіли про операцію "Вівальді", під час якої вдалося звільнити 277 кв. км території на сході Донбасу. Контрнаступ зупинив російський маневр з охоплення українських позицій і не дозволив противнику оточити важливі міста "Фортечного поясу". Одним із найбільших викликів для бійців стали російські безпілотники, оператори яких цілеспрямовано полювали на українських військових.

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