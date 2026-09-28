Україна вже розробила перші засоби протидії реактивним "Шахедам" і провели успішні випробування зі збиттям таких дронів. Наразі військові вже застосовують нові засоби боротьби з реактивними безпілотниками.

Відео дня

Про це в інтерв’ю The Telegraph заявив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр". Він наголосив, що українські фахівці продовжують удосконалювати технології у відповідь на нові виклики на фронті.

"Реактивний "Шахед" – це якраз і є це вікно циклу, котре українська сторона ще не закрила, але мова вже не про розробки, а про застосування перших засобів, котрі дуже оперативно були розроблені українськими інженерами, що працюють у співпраці з військовими на фронті, з першими запусками реактивних протишахедних засобів з успішними збиттями", – зазначив він.

Україна швидко реагує на технологічні виклики

За словами Бровді, у технологічній війні постійно виникають ситуації, коли одна зі сторін отримує певну перевагу завдяки новим розробкам. Водночас противник зазвичай знаходить спосіб їй протидіяти, однак на це може знадобитися від кількох тижнів до кількох місяців.

Він зазначив, що поява кожної нової технологічної загрози змушує українських інженерів оперативно шукати відповідні рішення.

РЕКЛАМА

Серед переваг України Бровді назвав тісну взаємодію розробників із військовими та їхню безпосередню близькість до фронту, що дає змогу швидше реагувати на потреби поля бою.

Нагадаємо, 18 вересня на саміті нового формату C8 (Карпатської вісімки) Володимир Зеленський заявляв, що успішні тести пройшли перехоплювачі для боротьби з реактивними "Шахедами" від двох українських компаній.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше українська deftech-компанія SkyFall показала нове покоління дронів-перехоплювачів P1-Sun Long, які оснащені штучним інтелектом. На сьогодні P1-Sun Long здатний самостійно виявити повітряну ціль на відстані до 800 метрів, автоматично захопити її, наздогнати та знищити.

Головні історії дня