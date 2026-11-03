''Він не хотів, щоб за ним плакали'': що відомо про посмертний альбом військового Варнака ''Де нові треки?''

Ярослав "Варнак" Іванов, військовослужбовець, поет і репер, загинув на службі у 23 роки. Він устиг записати п'ять сольних треків, які склали основу його останнього альбому. Ще три пісні, спільні з хейтспіч, Військовим станом, Слобожанщиною і Нельсон, дописували вже без нього. Посмертний альбом "Де нові треки?" виходить на лейблі AB3.Music Третього армійського корпусу. Це відвертий воєнний щоденник про дорослішання на фронті, ПТСР, втрату побратимів і прірву між передовою та тилом. Усі роялті отримає родина Ярослава.

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Саундпродюсер альбому Алекс Єфімов, також відомий як fimamaru та колишній учасник гурту хейтспіч, розповів, як працювати над матеріалом людини, яка вже не може нічого виправити чи дописати, чому емоції в цій роботі заважали і чому назва альбому є чорним гумором, яким і жив Варнак.

Це посмертний альбом військового репера Варнака. Розкажіть, як він з'явився.

Так, це його посмертний альбом, зібраний із треків, над якими ми працювали. Мабуть, це був перший приклад, коли лейбл взявся розвивати військового артиста. Щойно я потрапив на лейбл, з'явився Варнак, максимально ідейний хлопець. Він зв'язався з Ільєю (ред. – керівник лейблу), а Ілля передав його мені. Ми почали робити треки: Ярослав у вільний час, у відпустку, приїздив до мене в студію.

Усе трохи затягнулося, бо коли реліз іде через лейбл, там багато людей, команда. Планували зробити масштабніше, ніж зазвичай, і Ілля казав: давайте продумаємо стратегію.

Тобто спочатку альбому не планували, просто писали пісні?

Для нас так, але ідея альбому завжди була у Варнака. Він його дуже хотів. Зазвичай він працював на біти своїх друзів 121 та 76fm, а потім ми вже допрацьовували все це на студії. Коли накопичилися демки, він принципово наполягав на альбомі, бо п'ять його треків пов'язані між собою: кожен переходить в інший. З них утворилася перша частина. Решта демок, з якими ми не знали, що робити, стали бонусною стороною. Там ми вже залучили артистів на фіти: хейтспіч, Військовий стан, Нельсон і Слобожанщину.

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Про що ці п'ять сольних треків?

До кожного є передмова. Перший трек, "Молодий Микола", про те, як він був на військових навчаннях, про його враження. "Не по нам" про військовий побут і класичний військовий гумор. "Треба в посад", який ще називається "Малиновий захід", про випадок, коли поруч упав ворожий FPV-дрон, вони ледве вижили, а Ярослав озирнувся й побачив красивий захід сонця. Його перша думка була: "Як же це красиво". З цього враження він і написав трек. "Голова гаряча" теж про військовий стан. А "ПВК" про ПТСР і наслідки війни, така післявоєнна історія.

Головні історії дня

Усе пов'язано в одну історію, і майже все засноване на особистому досвіді Варнака. Єдиний виняток "Тибет" (фіт з хейтспіч) про ліричного героя, який хотів би поїхати в Тибет. Решта про нього самого: його переживання, думки, досвід.

Яким він був у роботі?

Він прийшов до мене максимально зарядженим, але "зеленим". Ми працювали над технічними моментами, наприклад, у нього були проблеми з чіткістю дикції. Потроху підтягували, і ставало краще. Він був дуже задоволений, що нарешті йому допомагають робити це професійно.

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На жаль, він не встиг розкрити потенціал: більшу частину часу був на позиціях. За місяць до загибелі він приїхав у відпустку, і приблизно два тижні майже щодня по дві-три години ми писали. Було сім-вісім студійних сесій, і саме тоді було видно його максимальний ріст. Ми якраз планували випускати альбом, але так сталося, що він загинув.

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Як з'явилися фіти?

"Плаче небо" ми записали, але не знали, що з ним робити. Він хотів жіночий вокал. Перебирали варіанти, вийшли на Нельсон, з якою він теж спілкувався в соцмережах. Так вийшло, що я з нею познайомився й почав її продюсувати. Вона записала цей трек: перезаписала його текст своїм голосом, і вийшло дуже добре. Майже все там було зроблено ще за його життя.

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Варнак завжди хотів спільну роботу з хейтспіч, але через службу хлопців часу на це не було. Якось ми записали демку "Тибет", до якої потім долучилася подруга військового Поліна Слобожанщина. Біт для треку створив 76fm, а я його допрацював.

Спочатку ми не знали, що робити з цим записом. Згодом за моєю ініціативою до роботи доєднався лідер хейтспіч Діма. Коли він дописав свою партію, то вклав у трек зовсім новий сенс. Остання частина його вірша звучить так: "Але ми будемо вірити, що ти все ж поїхав у Тибет".

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"Втрату" взагалі писали як інтро до альбому, хоча з цим альбомом вона не стикувалась. Це вірш про те, що в тебе забрала війна: улюблену роботу, свята, друзів, залишились руїни. Для третього фіту розглядали Військовий стан. Коли ми зв'язалися з нею, вона подивилася на трек зі своєї сторони, і ми залишили один куплет Варнака, а решту заповнили її партіями.

Вам довелося дороблювати треки без автора. Як це відчувалось?

Основна складність у тому, що ти не знаєш, як зробити так, щоб це якнайповніше відображало бачення артиста. Тут я намагався згадати його смаки, його підхід, як він хотів би це бачити. Навіть з назвами були труднощі: у треків були робочі назви, і ми обговорювали, як їх назвати. Те саме з назвою альбому.

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Ми розуміли, що Варнак був людиною з іронією, дуже любив чорний гумор і не хотів, щоб за ним плакали. Усі хотіли, щоб його запам'ятали живим, яскравим, таким, яким він був. Тому ми й узяли назву "Де нові треки?". Це по суті чорний гумор.

Деякі треки ми узгоджували з його нареченою, бо вона знала його найкраще. А ще допомагав професіоналізм: більшість треків уже були записані, їх треба було "відшліфувати".

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Було відчуття підвищеної відповідальності?

Так, я розумів, що це дуже важлива задача. Коли дізнався про його загибель, були емоції, я не знав, як реагувати. А потім розумієш, що є задача, і вмикається професіоналізм. Часом, коли ти надто до чогось ставишся, стає тільки гірше. Іноді треба просто робити так, як робиш завжди.

Тобто емоції радше заважали?

Так. Якісний трек це зазвичай випадковість, спеціально його не зробиш. Тому ти просто працюєш із тим, що є, і намагаєшся зробити це якнайкраще. В музиці не працює так, що можна вкласти в трек п'ять тисяч доларів, і він стане кращим. Зазвичай стає тільки гірше. Чим більше роботи вкладаєш, тим гірше, це такий парадокс творчості. Успішні треки зазвичай робляться швидко: вони ніби захоплюють емоцію, і треба швидко її зафіксувати.

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На цьому альбомі була така випадковість?

Є кілька фаворитів. Я впевнений, що з восьми треків є два, які справді можуть стати народними. Про один скажу точно: "Плаче небо" має потенціал стати хітом. Коли Варнак писав цей трек, він розумів, що під нього можуть ховати. Він сказав це своїй дівчині, і вона мені передала. Так і сталося: його ховали під цей трек. На обкладинці фото з його похорону. Це звучить як історія з серіалу, але це реалії, в яких ми живемо.

Що було найскладнішим у роботі над релізом?

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Тепер, коли все зроблено, здається, що складнощів не було, але вони були. Наприклад, якби десь не було записано партію, я б зараз міг її відтворити за допомогою нейромереж. Та на щастя, усі партії Варнака були дописані. Я виступав комунікаційною ланкою між артистами: показував треки, пояснював, що приблизно бачу.

З "Військовим станом" складність була в тому, що треба було зберегти вайб першої версії, дуже депресивної, і вайб нової, більш рокерської й драйвової, і знайти щось середнє. Я переписав гармонію трека й довго працював з аранжуванням, щоб не було відчутно, що партії записувались окремо.

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Вам тепер ці пісні звучать інакше?

Так. На презентації я з власної ініціативи вирішив зробити ліричні відео, щоб люди бачили слова. Ця творчість більше про сенс, ніж про звучання. Я як продюсер зазвичай більше уваги приділяю звуку, а тут важливий текст. Коли я його переписував і перечитував, то знаходив новий сенс. А коли зрозумів, що треки перетікають один в інший, це стало завершеною історією про ліричного героя.

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Мені подобається працювати з артистами, які справді вірять у те, що роблять. Поп-індустрія для мене не моє: там усе про комерцію і про те, щоб догодити натовпу. А тут усе це сублімація особистого досвіду автора, його історія.

Що з цього близьке вам особисто?

"Втрата": про те, що забрала війна, друзів, звичне життя. І "ПВК": як ми житимемо після війни, як реагуватимемо на гучні звуки, як звикатимемо до життя без тривог і комендантської години.

Яка головна мета альбому?

Зберегти пам'ять про загиблого бійця, дуже цікавої, унікальної людини. Йому було лише 23, нещодавно мав би бути 24-й день народження. Він міг виїхати і не воювати, міг дочекатися 25-ти, але пішов сам, бо такий був його принцип. Навіть нікнейм у нього в соцмережі був радикальний. Він казав, що робить це заради майбутніх дітей, щоб вони не бачили цієї війни. За свої ідеали він і загинув.

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Чи були ще проєкти на пам'ять про нього?

З моєї ініціативи ми зіграли трек Варнака наживо на концерті хейтспіч, де було 2000 людей. За 10 хвилин зібрали близько 100 тисяч гривень для його підрозділу, розіграли патч і виконали новий трек. Я також зіграв з хейтспіч "Аргумент", хоча вже не є учасником гурту, щоб вшанувати його пам'ять. Діма розповідав, що люди стояли на колінах. Були фотографії Варнака. Його наречена написала в сторіз, що його музика лунала для двох тисяч людей, а він цього ніколи не побачить.

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Чому слухачеві варто послухати цей альбом?

Такого в Україні майже не було. Я не пам'ятаю, щоб виходив посмертний альбом артиста, який загинув після того, як його написав. Це цілісна робота, в ній долучено цікавих артистів. Тут є класичний військовий реп, експериментальний дабстеповий трек і дуже сумний "Плаче небо". Кожен знайде щось своє. Його попередні треки слухають і досі: небагато, але стабільно.

Можливо, альбом не стане надпопулярним, але буде довготривалим. Це буде легенда про людину, яка зафіксувала себе в українській культурі. І цікаво, що це реальна історія, а не вигаданий персонаж.

"Де нові треки?" дає незавершеній за життя роботі Варнака дійти до слухачів. Слухайте альбом, діліться його музикою та допомагайте зберігати пам’ять про автора.

Альбом "Де нові треки?" доступний на всіх основних стримінгових платформах.

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