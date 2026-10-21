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"Війна в кредит": у ЗСУ розповіли, скількох генералів Росія зняла за брехню про "успіхи" біля Добропілля

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 хв
7,2 т.
"Війна в кредит": у ЗСУ розповіли, скількох генералів Росія зняла за брехню про "успіхи" біля Добропілля
Російські генерали брешуть про успіхи на фронті

Російські генерали доповідають про захоплення українських населених пунктів ще до встановлення над ними реального контролю. Зокрема, через неправдиві звіти про успіхи на Добропільському напрямку російське командування вже зняло з посад кількох генералів.

Про це повідомили на Facebook-сторінці 1-го корпусу НГУ "Азов". Попри це, командування країни-агресорки продовжує поширювати неправдиві повідомлення про просування своїх військ.

"В російській армії заведено доповідати про взяття населених пунктів у кредит – без встановлення реального контролю. Генерали сподіваються, що справді захоплять визначені рубежі до приїзду перевірки. Вони можуть кинути на штурми необмежену кількість особового складу. Хтось точно встигне інфільтруватися і встромити в землю прапор, перш ніж його ліквідують, а генерал отримує новий орден", – наголосили українські захисники.

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''Війна в кредит'': у ЗСУ розповіли, скількох генералів Росія зняла за брехню про ''успіхи'' біля Добропілля

В армії РФ заведено доповідати про взяття населених пунктів у кредит. Джерело: Скриншот

''Війна в кредит'': у ЗСУ розповіли, скількох генералів Росія зняла за брехню про ''успіхи'' біля Добропілля

Через неправдиві звіти російське командування вже зняло з посад кількох генералів. Джерело: Скриншот

Російських генералів карають за неправдиві доповіді

У ЗСУ зазначили, що після викриття неправдивих доповідей російське командування намагалося підтвердити заявлені "успіхи" штурмами із залученням бронетехніки. Зокрема, колони, відправлені за наказом генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова, знищили в смузі відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов".

''Війна в кредит'': у ЗСУ розповіли, скількох генералів Росія зняла за брехню про ''успіхи'' біля Добропілля

Через неправдиві звіти російське командування вже зняло з посад кількох генералів. Джерело: Скриншот

Згодом Ахмедова усунули від командування угрупованням морської піхоти на Добропільському напрямку. Раніше, у січні 2026 року, посади командувача 51-ї загальновійськової армії РФ позбувся генерал-лейтенант Сергій Мільчаков.

''Війна в кредит'': у ЗСУ розповіли, скількох генералів Росія зняла за брехню про ''успіхи'' біля Добропілля

Через неправдиві звіти російське командування вже зняло з посад кількох генералів. Джерело: Скриншот

''Війна в кредит'': у ЗСУ розповіли, скількох генералів Росія зняла за брехню про ''успіхи'' біля Добропілля

В армії РФ заведено доповідати про взяття населених пунктів у кредит. Джерело: Скриншот

Як наголосили у 1-му корпусі НГУ "Азов", подібні випадки стосуються не лише командувачів армій. Так, генерал-полковник Валерій Солодчук, який очолював угруповання військ "Центр", у грудні минулого року заявив про захоплення Родинського (Донецька область). Однак в "Азові" оприлюднили відео, яке підтверджувало контроль українських сил над містом.

У липні підрозділи цього угруповання здійснили штурм Добропілля із застосуванням бронетехніки, а 5 серпня Солодчука усунули з посади командувача та його призначили на вищу посаду.

''Війна в кредит'': у ЗСУ розповіли, скількох генералів Росія зняла за брехню про ''успіхи'' біля Добропілля

Через неправдиві звіти російське командування вже зняло з посад кількох генералів. Джерело: Скриншот

За оцінкою українських військових, "російське командування такий підхід схвалює". Новим командувачем угруповання став генерал-полковник Андрій Іванаєв, який є також "автором нових фейків".

"За його каденції підрозділи угруповання вже помітили у використанні фейкових відео з флаговтиками, створених штучним інтелектом. Так вони встигли заявити про захоплення Золотого Колодязя та інших населених пунктів", – йдеться у повідомленні.

''Війна в кредит'': у ЗСУ розповіли, скількох генералів Росія зняла за брехню про ''успіхи'' біля Добропілля

В армії РФ заведено доповідати про взяття населених пунктів у кредит. Джерело: Скриншот

22 вересня міноборони РФ заявило про оточення Добропілля. А згодом начальник Генерального штабу ЗС РФ Валерій Герасимов оголосив про нібито захоплення міста, яке знову виявилося черговим фейком.

"Очевидно, історія нічому не вчить російських генералів. Чи, може, вони думають, що доля попередників омине їх? Подивимося, що чекає на них далі. Тримаємо стрій, знищуємо окупанта!" – підсумували в "Азові".

''Війна в кредит'': у ЗСУ розповіли, скількох генералів Росія зняла за брехню про ''успіхи'' біля Добропілля

Карта. Джерело: deepstatemap.live

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше в ISW наголосили, що заяви росіян про нібито оточення Добропілля російськими військами не підтверджені. Насправді окупаційні сили не здійснили значного просування на цьому напрямку, а українські військові продовжують утримувати позиції на південь і північний схід від міста.

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