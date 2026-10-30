''Війна все чекає нашої крові'': на фронті загинув поет і військовий Олексій Дегтярьов

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Електричне освітлення. Ілюстрація"Укренерго" оновило режим відключень світла: оголошено графіки на 31 жовтняШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріМобілізація в УкраїніДрапатий підписав наказ про посилення контролю за роботою ВЛК при ТЦК: що передбачаєУкраїнцям слід готуватися до нового курсу долараУкраїнцям слід готуватися до нового курсу: прогноз щодо долара на найближчі дніДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуІлюстрація - АЗС в УкраїніПрогноз щодо бензину справджується: що роблять з цінами на українських АЗСУ Києві відновили рух автомобілів Південним мостом: чи є обмеження. Усі подробиціУ Києві відновили рух автомобілів Південним мостом: чи є обмеження. Усі подробиціНАБУ і САП викрило в експорті зброї схему на 1 млрд грнНа продажі української зброї вкрали 1,1 млрд грн: оголошено підозру ексначальнику держкомпаніїЯкою буде пенсія для осіб з III групою інвалідностіПенсія по інвалідності для III групи з 1 листопада: яка гарантована сума нарахуванняЗеленський поїде на переговори до Туреччини: що в центрі увагиЗеленський поїде на переговори до Туреччини: що в центрі уваги
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

"Війна все чекає нашої крові": на фронті загинув поет і військовий Олексій Дегтярьов

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read2 хв
528
Воїн Олексій Дегтярьов
Олексій Дегтярьов віддав життя за Україну

На війні проти російських окупантів 20 жовтня загинув 26-річний Олексій "Льова" Дегтярьов родом із села Селище на Вінниччині. Він став на захист країни 25 лютого 2022-го, лише через два місяці після завершення своєї строкової служби.

"Льова" писав вірші, мріяв про власний дім, люблячу родину й дітей. Про це повідомила у Facebook Гніванська міська рада Вінницької області.

''Війна все чекає нашої крові'': на фронті загинув поет і військовий Олексій Дегтярьов

Фото на похоронах Героя. Джерело: Скриншот ролика

Що відомо про Героя

Дегтярьов Олексій Дмитрович народився в Селищі 3 вересня 2000 року. Закінчив місцеву школу, потім – Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище, де здобув професію оператора з обробки інформації та програмного забезпечення. Згодом продовжив навчання у Вінницькому аграрному університеті.

Читайте також
Олександр КоваленкоОлександр Коваленко
29,5 т.
Росія розширює блокаду Чорного моря, атакуючи вже у водах країн НАТО: що задумав агресор і чим це загрожує
29,5 т.
Росія розширює блокаду Чорного моря, атакуючи вже у водах країн НАТО: що задумав агресор і чим це загрожує
Катя ПомазанКатя Помазан
11,0 т.
Росія ударом по Кременчуку убила матір двох дітей у день народження її чоловіка. Фото
11,0 т.
Росія ударом по Кременчуку убила матір двох дітей у день народження її чоловіка. Фото
Ганна ЯкубецьГанна Якубець
7,8 т.
"Не послухалися Трампа": у Кремлі поскаржилися на удари України по російських НПЗ. Відео
7,8 т.
"Не послухалися Трампа": у Кремлі поскаржилися на удари України по російських НПЗ. Відео

Він відслужив строкову службу і після початку повномасштабної російської війни не залишився осторонь, знову долучившись до Збройних сил України.

Наш захисник пройшов найгарячіші точки війни на Миколаївщині, Херсонщині, Донеччині. Спершу був у піхоті, потім став оператором БпЛА. Останнім часом обіймав посаду командира кулеметного взводу штурмової спеціалізованої роти одного з батальйонів Сил оборони. Займався підготовкою військовослужбовців, передаючи власний бойовий досвід іншим воїнам.

У нього залишилися батько та матір, дві старші сестри та молодший брат. "Він понад усе хотів, щоб його молодшому братові ніколи не довелося брати до рук зброю та переживати те, що випало на його долю", – розповіли в міськраді.

''Війна все чекає нашої крові'': на фронті загинув поет і військовий Олексій Дегтярьов

Загинув Дегтярьов Олексій Дмитрович. Джерело: Facebook Гніванської міськради

Друзі розповіли, що Дегтярьов любив проводити час на природі, готувати смачні страви, писати вірші та прозу, слухати музику в навушниках.

"Серед написаного ним залишився вірш, який сьогодні звучить особливо болісно", – заявили в ОТГ. Далі цитуємо:

Війна все ще чекає нашої крові

В окопах посеред ночі.

Я би віддав себе Одіну повністю,

Але поки триматися мушу

Поки сонце над нами палає,

120 вуха лоскоче,

Пам'ятай, боротьба ще триває

Тримай, бляха, стрій, поки серце робоче.

В темряві дотик холодної ночі,

Таємний лист, закривавлений почерк,

Перед очима твої ніжнії очі,

За барикадами – майбутнє пророче.

Воїна провели в останню путь 23 жовтня.

Як раніше писав OBOZ.UA, 27 жовтня, у перший день локального перемир'я в Олешках та окремих громадах Херсонщини, загинув військовослужбовець Володимир Обертас, пресофіцер 34-ї окремої бригади морської піхоти "Борисфен" ВМС ЗС України. Він отримав поранення в Херсоні внаслідок детонації ворожого вибухового пристрою.

Схожі теми
Герої війни в УкраїніВійна в УкраїніЗагибель українських військовихУкраїнаВінницяЗбройні Сили Українипохорон
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!