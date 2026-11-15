Війська РФ атакували Чорноморськ: є поранені, пошкоджено енергетичну інфраструктуру. Фото та відео

Уночі 15 листопада Росія завдала удару по Чорноморську на Одещині.Пошкоджено енергетичну інфраструктуру, адмінбудівлю і приватні авто, а також житлові будинки.

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Постраждали шестеро людей. Про це розповіли у Головному управлінні ДСНС України в Одеській області.

Нічний удар по Чорноморську

У ДСНС Одещини розповіли, що внаслідок нічної атаки на регіон було пошкоджено енергетичну інфраструктуру.

"Унаслідок ворожого влучання суттєвих руйнувань зазнала чотириповерхова адміністративна будівля, на подвір’ї спалахнули двоє припаркованих автомобілів. Вибухова хвиля та уламки понівечили газову трубу, повибивали вікна та пошкодили фасади сусідніх житлових будинків", – йдеться у повідомленні.

Загалом постраждали щонайменше шестеро людей.

"В одній з квартир було заблоковано постраждалого чоловіка. Рятувальники відчинили двері, надали йому першу домедичну допомогу, вивели з будинку та передали медикам... На місці події психологи ДСНС надавали необхідну допомогу шокованим місцевим мешканцям, чиї оселі постраждали від вибухів", – додали у ДСНС.

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Як повідомляв OBOZ.UA, 11 листопада Росія завдала удару по ринку в Чорноморську.

Тоді загинули четверо людей, десятеро постраждали.