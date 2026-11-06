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Війська РФ скинули 6 КАБів на Суми: є постраждалі

Надія ДанищукНадія Данищук
Time to read1 хв
822
Війська РФ скинули 6 КАБів на Суми: є постраждалі
Російські війська накрили КАБами Суми. Джерело: Міноборони РФ

Російські окупанти завдали авіаудару по Сумській громаді, спрямувавши на її територію шість керованих авіабомб. Зафіксовано влучання на чотирьох локаціях, під ударом опинилися житловий сектор та об’єкти цивільної інфраструктури. Наразі відомо про трьох постраждалих, одна з жінок зазнала тяжких травм.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, удару завдали по території громади, медики надають постраждалим необхідну допомогу.

Удар по Сумах стався близько 16:30

Виконувач обов’язків міського голови Сум Артем Кобзар уточнив, що російська атака відбулася близько 16:30.

За попередніми даними, окупанти застосували шість керованих авіаційних бомб. Влучання зафіксували на чотирьох локаціях міста та громади.

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Війська РФ скинули 6 КАБів на Суми: є постраждалі

Вирва від КАБу у Сумах. Джерело: t.me/kobzarartemsn

Є постраждалі, на місцях працюють служби

За інформацією начальника Сумської ОВА, внаслідок удару постраждали троє людей. Одна жінка отримала тяжкі травми. Усім потерпілим надають медичну допомогу.

Війська РФ скинули 6 КАБів на Суми: є постраждалі

Наслідки атаки по Сумах. 6 листопада 2026 р. Джерело: Суспільне Суми

На місцях влучань працюють відповідні служби. Триває обстеження пошкоджених територій та ліквідація наслідків російської атаки.

Дані про руйнування та інші наслідки удару уточнюються.

Як повідомляв OBOZ.UA, російські терористи вночі 6 листопада атакували Київську область. Троє людей постраждали в Бориспільському районі, пошкоджено енергетичну інфраструктуру та будівлі.

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