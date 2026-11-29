Війська РФ ударили по багатоповерхівці у Дніпрі: перші деталі
У неділю, 29 листопада, російські окупаційні війська атакували Дніпро. Внаслідок ворожого удару пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.
Про це у Telegram повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Також через атаку спалахнула пожежа.
Новина доповнюється...
Читайте також
Росія підвищує градус ескалації в Європі: що стоїть за конфліктом з Естонією і чому Кремль "вчепився" у закриття кордонів
Сили оборони відмінусували ще 2479 окупантів і перетворили на брухт 4 танки армії РФ: дані Генштабу
Росія атакувала Україну 140 дронами: сили ППО знешкодили 101 ціль, є наслідки в областях