Російські війська продовжують атакувати цивільну інфраструктуру України. У Салтівському районі Харкова внаслідок удару ворожого дрона пошкоджено трамвай і муніципальний автобус. Постраждали троє людей, усіх госпіталізували.

Відео дня

Про атаку першим повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі. На той момент було відомо про двох постраждалих. Згодом начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що їхня кількість зросла до трьох. Усіх потерпілих госпіталізували.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що сьогодні, 29 листопада, в Немишлянському районі Харкова російські війська завдали ракетного удару по поштовому терміналу. Внаслідок атаки постраждали 11 людей, зокрема двоє дітей, а на території об'єкта спалахнула пожежа. Вогонь охопив будівлю та два автомобілі, рятувальники ліквідували займання.

Ще одна масштабна атака на місто сталася вранці 26 листопада. Тоді російський безпілотник влучив у 16-поверховий житловий будинок у Новобаварському районі. Унаслідок удару загинуло подружжя айтівців – 38-річний Валерій і 37-річна Дар'я. Дрон влучив безпосередньо в їхню квартиру, разом із подружжям загинув і їхній кіт.

Того ж дня російські війська атакували головний корпус Національного аерокосмічного університету "ХАІ" в Київському районі. Постраждали четверо працівників закладу.