Війська РФ ударили по житловому будинку у Кропивницькому: є постраждалі

У неділю, 15 листопада, в Кропивницькому внаслідок ворожої атаки безпілотника постраждали троє людей. Удар припав на житловий будинок, обставини та наслідки влучання наразі з’ясовуються.

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Про атаку розповів Андрій Райкович начальник обласної військової адміністрації є Андрій Павлович Райкович. Відомо, що серед постраждалих є людина, яку доправили до медичного закладу.

Ще двоє людей, які також постраждали внаслідок удару, відмовилися від госпіталізації.

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10 листопада країна-агресорка Росія атакувала дронами Кропивницький. Влучання припало на торговельний гіпермаркет "Епіцентр". Внаслідок атаки постраждало двоє людей.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 14 жовтня російські війська масовано атакували Кіровоградську область, зокрема Кропивницький. Унаслідок обстрілу в обласному центрі загинули двоє людей.