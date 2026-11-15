"Вкрай небезпечна": експерт пояснив, яку загрозу для України несе російський "Рассвєт"

Російська супутникова система зв’язку "Рассвєт" може допомогти окупантам обмінюватися інформацією на фронті та керувати ударними безпілотниками й крилатими ракетами в режимі реального часу. Це створить додаткову загрозу для України, адже ворог зможе змінювати цілі під час польоту та атакувати, зокрема, військові перевезення.

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Про це в етері "Фабрики новин" розповів авіаційний експерт Валерій Романенко. Він наголосив, що розгортання системи поки супроводжується технічними проблемами, а повноцінне покриття території України росіяни планують забезпечити до 2031 року.

Експерт пояснив небезпеку "Рассвєта" для України

"Ну, скажімо, "Рассвєт" – це система зв'язку, яка забезпечить росіянам, по-перше, обмін тактичною інформацією на лінії фронту та управління підрозділами на лінії фронту. Зараз, після того, як їх відключили від Starlink, для росіян це величезна проблема. А в нас є таке управління, і в нас є обмін інформацією, у них нема", – пояснив Романенко.

Експерт додав, що раніше російські військові переважно використовували мобільний зв’язок для управління підрозділами, що давало українським силам змогу перехоплювати значні обсяги інформації.

Натомість система "Рассвєт" може дозволити окупантам керувати дронами та крилатими ракетами в режимі реального часу й змінювати їхні цілі безпосередньо під час польоту. Це створить додаткову загрозу для пересування територією України, зокрема перевезення військової техніки та важливих вантажів.

"От тому дійсно система "Рассвєт" для нас вкрай небезпечна, хоча це не летальна система, а система зв'язку. Але така система, яка забезпечує інформацією масу летальних засобів ураження – як на лінії фронту, так і в глибокому тилу, практично над всією територією України", – наголосив Романенко.

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Росіяни планують посилити супутникову систему

Проте, додав експерт, розгортання російської системи "Рассвєт" поки супроводжується технічними труднощами. Під час двох запусків по 16 супутників у двох апаратів не спрацювали належним чином силові установки, через що вони згоріли в атмосфері. Решта супутників замість запланованої висоти 800 км вийшли лише на орбіту близько 508 км.

Наразі система може забезпечувати зв’язок лише на окремих ділянках території України приблизно протягом години. Повноцінного та стабільного управління ударними засобами ураження росіяни поки не мають.

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"Але вони планують до 31 року розгорнути мало не тисячне угруповання. Поки в них плани скромні. Вони хочуть розгорнути 250 супутників, і тоді в них повністю територія України буде охоплена зв'язком", – сказав Романенко.

За його словами, українські удари по підприємству з виробництва ракет-носіїв, призначених для виведення супутників на орбіту, спричинили затримки з їх запуском.

Росіяни визнали наявність проблем і вже працюють над розгортанням нової, модернізованої версії системи – "Рассвєт-4".

Нагадаємо, наприкінці жовтня Супутник "Рассвєт-3" під номером 17 згорів у щільних шарах атмосфери. Це вже другий космічний апарат альтернативи Starlink, втрачений від початку розгортання мережі.

Як повідомляв OBOZ.UA, Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило детальну інформацію про десятки російських і білоруських підприємств, залучених до створення російського аналога Starlink. Розвідці вдалося зібрати інформацію майже про пів сотні підприємств.