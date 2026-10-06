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"Власні ракети для Patriot у нас з'являться не раніше ніж через півтора роки": генерал Романенко сказав, що потрібно Україні для швидкого завершення війни

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Time to read2 хв
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"Власні ракети для Patriot у нас з'являться не раніше ніж через півтора роки": генерал Романенко сказав, що потрібно Україні для швидкого завершення війни
Пускова установка ЗРК Patriot у Польщі. Фото ілюстративне. Джерело: Porucznik Bartosz Jóźwik

Україні потрібно виробляти власну потужну балістику та підвищити свій протиракетний потенціал. Саме це допоможе швидше закінчити повномасштабну війну.

"Усе інше – переговори тощо – це дипломатичні ігри", – заявив колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко. В інтерв'ю OBOZ.UA він не виключив, що ця зима стати останньою зимою війни, але щоб це сталося, треба розвивати оборонний комплекс.

"Це сила, яка дозволить утримати позиції, незважаючи на обстріли, і утримати фронт. У сукупності ці фактори – наша балістика, наша протиракетна оборона та наша стійкість на землі – призведуть до того, що Путін усе-таки буде змушений перейти до переговорів щодо фактичного припинення бойових дій", – припустив експерт.

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Також він прокоментував ситуацію з протиракетною обороною. Романенко вважає, що виготовлені Україною боєприпаси для Patriot (PAC-2 або PAC-3) навіть за наявності ліценції США з'являться на озброєнні не раніше, ніж через півтора року.

"Якщо це взагалі станеться, адже Трамп багато чого обіцяв, але мало що зробив. За це треба боротися", – вказав генерал-лейтенант.

Романенко нагадав, що Німеччина запустить виробництво антибалістичних ракет майже через три роки після підписання контракту, причому не PAC-3, а PAC-2.

У січні 2024-го НАТО уклало масштабний контракт зі спільним підприємством COMLOG (створеним німецькою MBDA Deutschland та американською Raytheon) щодо виробництва до 1000 ракет PAC-2 для потреб Німеччини, Нідерландів, Румунії та Іспанії. Запуск конвеєра заплановано на кінець 2026 року.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас закликала країни ЄС негайно надати Україні ракети-перехоплювачі зі своїх власних армійських резервів. Але, як зауважив Романенко, це "стосується засобів для боротьби з другою хвилею".

"Звичайно ж, поки ми займаємося своїми розробками, виробництвом і масштабуванням, нам необхідно використовувати все, що є у європейців та інших наших союзників", – сказав він.

Повний текст нашого інтерв'ю з Ігорем Романенком можна знайти за посиланням.

Як писав OBOZ.UA, війна США з Іраном суттєво скоротила запаси американських ракет Tomahawk і Patriot. Оборонні компанії Сполучених Штатів витрачають мільярди на будівництво заводів і нарощування обсягів випуску продукції, щоб поповнити склади. Але, за даними The Wall Street Journal, відновлення арсеналів може тривати роками.

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