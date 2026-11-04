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Вогнемет на НРК: в ГУР показали нову систему для знищення окупантів. Відео

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read2 хв
3,5 т.
Вогнемет на НРК: в ГУР показали нову систему для знищення окупантів. Відео
НРК TerMIT. Джерело: ілюстраційне фото Tencore

Українські захисники з підрозділу "Братство", що в складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України, випробовують новий наземний роботизований комплекс. Цей НРК незвичний тим, що він озброєний вогнеметами.

До випробувань долучився журналіст Фарід Шарафмал. Вже скоро він обіцяє відповісти на питання, що буде, якщо встановити вогнемет на наземний роботизований комплекс. А поки що новий НРК демонструє розвідник із позивним "Фотограф".

Вигорає повністю

Вочевидь, вогнеметна система на НРК оснащена спеціальними боєприпасами.

"Коли цей боєприпас залітає, він створює дуже велику температуру в радіусі ураження. І просто жива сила ворога за рахунок температури знищується, вигорає повністю", – розповідає "Фотограф".

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Військові поки не розкривають, що це за НРК та боєприпаси. Проте роботизований комплекс візуально дуже схожий на TerMIT 2.0. Відомо, що цей НРК з вересня поточного року тестується українськими воїнами.

Новинка від Tencore

Deftech-компанія Tencore представила новий бойовий модуль для свого НРК TerMIT 2.0. ще влітку 2026 року. Він поєднує 8 реактивних піхотних вогнеметів РПВ-16 і наразі проходить тестування.

Комплекс оснащується термобаричними вогнеметами РПВ-16 калібру 93 мм. Прицільна дальність стрільби складає до 600 м, а максимально можлива – до кілометра.

Новий модуль створюють для ураження росіян у бліндажах і міській забудові та знищення легкої техніки. З нього можна робити як поодинокі постріли, так і випускати повний пакет боєприпасів.

НРК має 3-рівневу систему запобіжників. Його також розробляють для майбутньої інтеграції з ШІ-модулем, аби завдання можна було виконувати під дією ворожої РЕБ.

Зараз продукт перебуває на стадії раннього прототипу і пройшов перші полігонні випробування, стверджують вTencore.

Про кого мова

"Спецпідрозділ Тимура" – це елітний підрозділ спеціального призначення у складі Головного управління розвідки Міністерства оборони України, створений на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Підрозділ носить назву за позивним свого командира, офіцера ГУР "Тимура".

Підрозділ виконує складні бойові і спеціальні операції у тилу ворога, на найгарячіших напрямках на лінії фронту, та в українських акваторіях (зокрема, звільнення острова Зміїний, операції на "вишках Бойка", та інші).

До складу об'єднання входять різноманітні тактичні групи та добровольчі формування. Серед них і батальйон "Братство", добровольчий підрозділ, заснований українським письменником і громадським діячем Дмитром Корчинським. Також до структур "Спецпідрозділу Тимура" входятьпідрозділи "Стугна", "Химера", Російський добровольчий корпус тощо.

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