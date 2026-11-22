Екіпажі комплексів радіоелектронної боротьби та радіотехнічної розвідки "Ай-Петрі" прикривають українські підрозділи, евакуаційні машини й логістичні маршрути від російських безпілотників. Їхньої роботи часто не видно у бойових зведеннях, а військові, чиї життя вони рятують, можуть навіть не знати, кому завдячують порятунком.

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Про це йдеться в матеріалі Defense Express, підготовленому за розповідями військовослужбовців Сил спеціальних операцій, які працюють із комплексами "Ай-Петрі". Вони розповіли про протидію FPV-дронам, "Шахедам", керованим авіабомбам, захист логістики та постійну боротьбу з новими технологіями російської армії.

П'ятдесят метрів до смерті

Один із військових пригадав випадок, коли російський FPV-дрон атакував українську машину. До цілі залишалося приблизно 50 метрів, коли екіпаж "Ай-Петрі" отримав термінове повідомлення про загрозу й переключив комплекс на новий напрямок.

Оператори встигли придушити сигнал безпілотника. Дрон не влучив у машину, а українські військові змогли продовжити рух.

"Ми бачимо, що FPV заходить на удар по машині. Нам говорять: "Терміново!" Ми повертаємо установку і бачимо, що дрон уже під подавленням. До машини залишається метрів п'ятдесят. Він у неї не влучає. Хлопці уходять", – розповів командир підрозділу з позивним Мольфар.

За його словами, екіпажі не завжди можуть безпосередньо побачити результат своєї роботи. Часто вони лише знають, що ворожий безпілотник не досяг цілі. Але в цьому випадку військові самі побачили, як вдалося врятувати машину.

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Як "Ай-Петрі" протидіють російським безпілотникам

Комплекси працюють на різних ділянках фронту – від Херсонщини до Чернігівщини, а також у глибокому тилу. Військові пояснюють, що нині жодна мобільна група, підрозділ Сил спеціальних операцій чи логістична колона, яка рухається до лінії бойового зіткнення, не повинні залишатися без прикриття засобами РЕБ.

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Екіпажі отримують завдання, розподіляють сектори та частоти, щоб ускладнити противнику виявлення українських позицій і маршрутів пересування.

Спочатку комплекси використовували передусім для протидії технічній розвідці російських безпілотників ZALA, "Орлан" і SuperCam, а також для прикриття артилерії від дронів "Ланцет". Згодом завдання розширилися.

"Ми працюємо по "Шахедах", ми працюємо по КАБах. Виставляємо перешкоди для навігації, перебиваємо відео операторам, підмінюємо координати", – розповів Мольфар.

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Він пояснив, що навіть розвідувальні безпілотники, які не несуть боєприпасів, становлять серйозну загрозу. Наприклад, ZALA може виявляти та позначати пріоритетні цілі, після чого по них працюють російська артилерія, FPV-екіпажі та інші засоби ураження.

Постійна модернізація і боротьба за технологічну перевагу

Ворог постійно змінює частоти, вдосконалює безпілотники й шукає способи обходити український захист. Тому екіпажам "Ай-Петрі" доводиться безперервно навчатися, аналізувати роботу противника та адаптувати обладнання.

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Нові модифікації комплексів отримали пеленгатори, які дають змогу не лише придушувати сигнали, а й виявляти ворожі цілі та визначати частоти, на яких вони працюють.

Військові можуть спостерігати за радіообстановкою, виявляти характерні сигнали безпілотників, уточнювати їхні координати й напрямок руху. У взаємодії з іншими комплексами застосовують тріангуляцію, щоб приблизно визначити місце перебування ворожого БпЛА.

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Один із військовослужбовців із позивним Демократ зазначив, що порівняно з попередніми системами "Ай-Петрі" має ширший діапазон можливостей, швидше розгортається та дозволяє гнучкіше налаштовувати режими роботи. Зокрема, екіпажі можуть використовувати готові налаштування виробника або створювати власні під конкретну місцевість.

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Водночас, наголошують військові, навіть найсучасніше обладнання не гарантує переваги без підготовлених фахівців. У цій сфері неможливо раз і назавжди опанувати всі навички – противник постійно змінює тактику, тому навчання не припиняється.

Проти складних цілей працюють спільно

Окремий напрямок роботи комплексів – протидія російським керованим авіабомбам. За словами Мольфара, "Ай-Петрі" можуть впливати на супутникову навігацію таких боєприпасів, що за певних умов призводить до відхилення від запрограмованої траєкторії.

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Однак результат залежить від багатьох чинників. Зокрема, одна керована авіабомба має перебувати в зоні дії кількох комплексів. Тоді екіпажі можуть спільно впливати на навігаційну систему боєприпасу.

Військові наголошують, що успіх залежить не лише від можливостей окремої установки, а й від координації підрозділів. Екіпажі мають обмінюватися інформацією, враховувати дані суміжних груп і діяти як частина єдиної системи оборони.

Тому Україні потрібні не тільки нові комплекси, а й фахівці, здатні ефективно з ними працювати.

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Дорога на позицію перетворилася на бойове завдання

З початку повномасштабного вторгнення умови роботи екіпажів РЕБ суттєво змінилися. Російські ударні безпілотники стали ефективнішими, а зона ураження подекуди сягає 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Тепер навіть виїзд на позицію може перетворитися на складне завдання з непередбачуваними перешкодами.

"Від 2022 року до теперішнього часу стає щоразу важче розгорнутися, вибрати позицію і стати. Тому що ефективність ворожих ударних дронів зросла настільки, що кожен виїзд – це квест. І проходиш ти його кожен раз по-новому, з новими перешкодами", – розповів військовий із позивним Гетьман.

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Російські війська намагаються знищувати артилерійські позиції, екіпажі українських безпілотників, логістичні маршрути та самі засоби протидії розвідці. Серед пріоритетних цілей противника – також екіпажі "Ай-Петрі".

Тому військові змушені одночасно прикривати інші підрозділи й дбати про власну безпеку.

Гетьман, який часто бере участь в евакуаціях, пригадав випадок, коли під час руху побачив на дорозі російський FPV-дрон. Військові припустили, що це так званий дрон-"ждун", який може активуватися, коли поруч з'являється ціль. Довелося терміново змінювати маршрут, що створило додаткові ризики й забрало час, особливо важливий під час евакуації поранених.

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Але вони змогли дістатися до своїх та евакуювати хлопців.

Команда, яка розуміє одне одного без слів

Попри постійну небезпеку й перевантаження, військові продовжують працювати разом. Командир Мольфар розповідає, що з деякими підлеглими проводить більше часу, ніж із дружиною. За роки спільної служби вони добре знають звички, характери й потреби одне одного.

Він пам'ятає, хто скільки цукру додає в чай і кому скільки часу потрібно для відпочинку. Таке взаєморозуміння допомагає екіпажам витримувати навантаження та повертатися до роботи.

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"У нас перенавантаження є, але ми справляємося. Тому що ми отримуємо кайф від того, що шкодимо ворогу. Оце нам і допомагає", – пояснив командир.

Можливо, саме тому після виснажливих ротацій вони знову запитують командира, коли наступний виїзд. Тому що знають: поки вони працюють, у когось є додатковий шанс вижити.

Хто потрібен екіпажам "Ай-Петрі"

Коли Мольфара запитують, яких людей він хотів би бачити у своєму підрозділі, він говорить не стільки про фізичну силу чи безстрашність, скільки про допитливість і готовність постійно вчитися.

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Тут потрібні люди, яким цікаво розбиратися у складних технологіях, перевіряти власні рішення, аналізувати помилки й шукати нові способи протидії противнику.

"Себе знайти в цій ніші може тільки той, хто захоче постійно навчатися і розвиватися. І йому від цього буде кайфово. Тому що він знайшов якусь оцю фішечку, і вона діє. Він поділився з побратимами – і вона працює", – розповів командир.

Сучасна війна вимагає від військових не лише володіння зброєю, а й технічних знань. Їм доводиться змагатися з російськими інженерами, розробниками безпілотників та операторами систем наведення. Іноді результат залежить від того, хто швидше знайде слабке місце в технології противника та зможе використати його на практиці.

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Але за складним обладнанням і технічними рішеннями залишається головне – чи вдалося захистити людей, чи доїхала евакуаційна машина, чи повернулися військові з бойового завдання.

Для екіпажів "Ай-Петрі" це і є найважливіший результат роботи: коли ворожий дрон не досягає цілі, а українські військові залишаються живими.

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