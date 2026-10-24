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Ворог атакував інфраструктуру в Дніпрі і Запоріжжі: є поранені

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
738
Ворог атакував інфраструктуру в Дніпрі і Запоріжжі: є поранені
Російський дрон, ілюстративне фото

У суботу, 24 жовтня, російські війська завдали ударів по об’єктах інфраструктури Дніпра та Запоріжжя. Відомо, що внаслідок атак є постраждалі. У Запоріжжі попередньо поранено двох людей, а в Покровській громаді Нікопольського району Дніпропетровської області – чотирьох.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Також інформацію щодо атаки надав тимчасовий в. о. голови Запорізької ОДА Михайло Семікін.

У Покровській громаді Нікопольського району внаслідок удару російського безпілотника постраждали троє дорослих і дитина. Усі четверо були госпіталізовані.

Ворог атакував інфраструктуру в Дніпрі і Запоріжжі: є поранені

Нікополь. Джерело: DeepState.

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