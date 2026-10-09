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Ворог атакував Івано-Франківськ: є загиблий, спалахнула пожежа

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Time to read2 хв
icon 543
Ворог атакував Івано-Франківськ: є загиблий, спалахнула пожежа
Уламки "Шахеда". Ілюстративне фото

Російська окупаційна армія ввечері 8 жовтня обстріляла Прикарпаття. В Івано-Франківську через падіння уламків безпілотника виникла пожежа; відомо про одну жертву.

Це підтвердив міський голова Руслан Марцінків, який розкрив деякі деталі у Facebook. "На жаль, мали атаку на Івано-Франківськ "Шахедом", – розповів чиновник.

За його словами, ППО збила ворожий дрон-камікадзе, але уламки пошкодили господарську будівлю на території міста. "На жаль, є загибла цивільна особа... Сторож, який охороняв цю будівлю. Вічна йому пам'ять", – сказав Марцінків.

Очільниця ОДА (ОВА) Світлана Онищук на своєму каналі в Telegram додала, що на місці обстрілу роботу розпочали всі відповідні служби.

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"Прошу цієї ночі особливо уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги й перебувати в безпечному місці. Бережіть себе та близьких", – закликала Онищук.

Як раніше писав OBOZ.UA, Україна готує низку заходів у відповідь на російські терористичні обстріли. Також Київ веде переговори із союзниками, щоб отримати додаткову підтримку для нашої протиповітряної оборони. Про це повідомив Володимир Зеленський, який у четвер, 8 жовтня, заслухав доповіді керівника Служби безпеки Олександра Поклада та заступника керівника Офісу президента Павла Паліси.

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