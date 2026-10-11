Ворог атакував Харків і область: є загиблі і поранені. Всі деталі і фото

У неділю, 11 жовтня, внаслідок російських атак на Харківщині загинули двоє людей, ще п’ятеро дістали поранення, серед них дитина. У Немишлянському районі Харкова авіабомба влучила в приватний житловий будинок, а в Богодухівському районі під ударом опинилася вантажівка.

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Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Також про удар у області пише Харківська обласна прокуратура.

У Харкові російські війська застосували керовану авіабомбу (КАБ). Влучання припало на приватний житловий будинок у Немишлянському районі. Після удару виникла пожежа, також загорілися припарковані поруч автомобілі.

Станом на момент повідомлення було відомо про загибель жінки та поранення чотирьох людей, серед яких дитина. На місці працювали підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій та бригади екстреної медичної допомоги.

Ще одна російська атака сталася в Богодухівському районі. Близько 10:20 російські військові вдарили безпілотником, попередньо типу "Молнія", неподалік села Чорноглазівка.

Унаслідок влучання загорілася вантажівка, що належить сільськогосподарському підприємству. Водій загинув, ще один чоловік постраждав.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини, за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

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Станом на 14:52 внаслідок атаки ворожими КАБ в Харкові загинула 36-річна жінка. Також постраждали 7-річний хлопчик, 44-річна жінка, 30-річний та 61-річний чоловіки. Медики надають всю необхідну допомогу.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 10 жовтня російські війська завдали ударів по Харкову. Наслідки зафіксовані у Холодногірському та Слобідському районах, в останньому – спалахнула пожежа в ураженому ворогом медзакладі.

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