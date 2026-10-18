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Ворог атакував мирних жителів в Ізюмі, коли вони спали: пошкоджені будинки, троє поранених

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read1 хв
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Ворог атакував мирних жителів в Ізюмі, коли вони спали: пошкоджені будинки, троє поранених
Ворог атакував мирних мешканців в Ізюмі. Джерело: Колаж OBOZ.UA

Вночі 18 жовтня російська терористична армія завдала удару по місту Ізюм Харківської області. Мішенню ворога стали житлові будинки.

В результаті обстрілу постраждали троє мирних жителів. Про це повідомили в Ізюмській міській військовій адміністрації.

Наслідки терору

За інформацією міської влади, близько опівночі 18 жовтня ворог завдав удару по місту Ізюм. За попередніми даними, путінська армія застосувала реактивну систему залпового вогню.

Влучання ракет із РСЗВ зафіксовано на території приватного домоволодіння в районі Нижнього міста. У результаті ворожої атаки, за попередніми даними, пошкоджено понад 10 приватних домоволодінь.

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Станом на ранок було відомо про трьох постраждалих цивільних осіб, їм надано необхідну медичну допомогу. Інформація про наслідки обстрілів уточнюється.

Ворог атакував мирних жителів в Ізюмі, коли вони спали: пошкоджені будинки, троє поранених

Наслідки терору. Джерело: Ізюмська міська адміністрація

Ворог атакував мирних жителів в Ізюмі, коли вони спали: пошкоджені будинки, троє поранених

Ворог атакував Ізюм. Джерело: deepstatemap

Нагадаємо, 17 жовтня російська терористична армія завдала серії ударів по Запоріжжю. Внаслідок ворожої атаки постраждали п’ятеро мирних жителів, серед них – дитина.

Як повідомляв OBOZ.UA, ввечері 17 жовтня в Полтаві пролунали гучні вибухи. У цей час у місті було оголошено повітряну тривогу. В результаті удару російських загарбників по Полтаві загинула одна людина. Ще четверо – отримали поранення.

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