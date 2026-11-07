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Ворог атакував Полтавщину дронами: спалахнули пожежі, є постраждалі. Фото

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read1 хв
822
Ворог атакував Полтавщину дронами: спалахнули пожежі, є постраждалі. Фото
Ворог атакував Полтавщину дронами. Ілюстративне фото. Джерело: КРЕМІНЬ | НОВИНИ | КРЕМЕНЧУК

Удень 7 листопада російська окупаційна армія завдала ударів по Полтавській області. Під ворожою атакою опинилися Кременчук і Градизька громада.

Унаслідок обстрілу четверо мирних жителів дістали поранення. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації.

Наслідки терору

За інформацією ОВА, у Градизькій громаді Кременчуцького району зафіксовано влучання ворожого БПЛА на територію приватного підприємства. За попередньою інформацією, у цьому епізоді люди не постраждали.

Голова Градизької селищної територіальної громади Мирослав Носа підтвердив у Facebook, що постраждалих унаслідок обстрілу немає.

Ще один БПЛА впав на відкритій місцевості. Вибуховою хвилею пошкоджено покрівлю та скління вікон приватного будинку. Інформація про травмованих до екстрених служб не надходила.

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Удар по Кременчуку

У Кременчуці зафіксовано влучання ворожих БПЛА на території приватних підприємств у двох локаціях. Унаслідок обстрілу виникли пожежі. Станом на 14:00, відомо про чотирьох травмованих людей. Пізніше адміністрація уточнила, що постраждали троє чоловіків і одна жінка. Їм надали медичну допомогу на місці.

Міський голова Віталій Малецький заявив, що ворожі влучання зафіксовано у районі промислової забудови міста. Також чиновник констатував, що останніми днями ворог посилив атаки, і закликав місцевих жителів уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги та перебувати в безпечних місцях.

Ворог атакував Полтавщину дронами: спалахнули пожежі, є постраждалі. Фото

Росіяни знову атакували Кременчук. Джерело: Скриншот

Журналіст із Кременчука Олег Булашев опублікував у Telegram фото уламків російського безпілотника. За його словами, БПЛА виявили 7 листопада в передмісті Кременчука. Жителів закликали бути уважними й обережними, а в разі виявлення уламків БПЛА або інших підозрілих предметів не наближатися до них і не намагатися їх переміщувати.

Ворог атакував Полтавщину дронами: спалахнули пожежі, є постраждалі. Фото

Один із дронів не долетів до міста. Джерело: Telegram / "Булашев Кременчук"

Ворог атакував Полтавщину дронами: спалахнули пожежі, є постраждалі. Фото

Біля Кременчука знайшли уламки дрона. Джерело: Telegram / "Булашев Кременчук"

Ворог атакував Полтавщину дронами: спалахнули пожежі, є постраждалі. Фото

Двигун від БПЛА. Джерело: Telegram / "Булашев Кременчук"

Нагадаємо, у ніч на 7 листопада російська терористична армія завдала чергового масованого ракетного удару по Києву. Унаслідок обстрілу у Солом’янському районі столиці було знищено дитячий садок.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч на 5 листопада окупаційна армія Росії завдала серії ударів по Київській області. Цього разу ціллю ворожої атаки стала логістична інфраструктура столичного регіону. Унаслідок обстрілу один чоловік зазнав травм.

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