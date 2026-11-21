Російські окупаційні війська пізно ввечері 20 листопада завдали кілька повітряних ударів по Рівненщині. Під атакою в регіоні опинилося цивільне підприємство, де через удар загарбників постраждала одна людина.

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Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль. Посадовець також зазначив, що через ворожу атаку пів сотні населених пунктів області були знеструмлені.

Удар по Рівненщині 20 листопада

Про перший ввечері п’ятниці повітряний удар Олександр Коваль повідомив о 22:00.

"Цивільне підприємство зазнало ураження під час чергової ворожої атаки на Рівненщину. За попередньою інформацією, одну людину поранено. Представники відповідних служб працюють на місці події", – зазначив посадовець і показав атаковане підприємство.

А вже близько опівночі Олександр Коваль зазначив, що 50 населених пунктів "знеструмлені внаслідок ворожої атаки на Сарненщину".

Глава ОВА також додав, що "постійні тривоги не дозволяють енергетикам оперативно ліквідувати наслідки удару". У цей момент в районі знову була оголошена тривога.

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Російські обстріли 20 числа

Також ввечері 20 листопада у Кривому Розі пролунали потужні вибухи. Місто атакували балістичними ракетами та дронами. Причому під час рятувальних робіт російські терористи завдали по місту ще двох повторних ударів.

Внаслідок обох атак по місту двоє людей загинули, понад 40 отримали поранення.

Завдали удару російські війська і поблизу багатоповерхового житлового будинку в Космічному районі Запоріжжя. Внаслідок атаки були пошкоджені багатоквартирні будинки, автомобілі та продуктовий магазин. Тут серед постраждалих одна дитина, а кількість поранених вже зросла до 17 людей.

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І, на жаль, це далеко не єдині російські удари по цивільним громадянам України за минулу п’ятницю.