Ворог атакував Запоріжжя: під ударом опинився дитсадок, зайнялася пожежа
Уночі 21 листопада російські війська знову атакували Запоріжжя. Під ударом опинився один із міських дитсадочків, також спалахнула пожежа у багатоповерхівці.
Травмовано чоловіка. Про атаку та її наслідки розповів начальник Запорізької ОВА Михайло Семікін.
Що відомо про нічний удар РФ по облцентру
Про удар військ РФ по Запоріжжю Семікін повідомив о 01:07 ночі.
"Під ударом опинився дитячий садок. Внаслідок атаки також загорілася квартира у сусідньому п’ятиповерховому будинку. Інформація щодо травмованих уточнюється", – писав тоді посадовець.
Станом на 02:37 було відомо про щонайменше одного постраждалого.
"Внаслідок атаки травмовано чоловіка віком 63 роки. Йому надають необхідну медичну допомогу", – розповів Семікін.
Як повідомляв OBOZ.UA, увечері 20 листопада Росія атакувала Кривий Ріг балістичними ракетами та дронами. Під час рятувальних робіт російські терористи завдали ще двох повторних ударів. А вночі під ударом опинилося промислове підприємство.
Внаслідок атаки загинули 20-річна фельдшер швидкої допомоги, та 7-річний хлопчик. Поранень зазнали 47 людей.