У вересні російські війська збільшили кількість реактивних безпілотників, якими атакують Україну. Станом на 29 вересня їх уже запустили 3177 – це більше, ніж за весь серпень, коли було зафіксовано 2850 таких дронів.

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Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телебачення. За його словами, росіяни атакують Україну хвилями, а одним із головних напрямків їхніх ударів є Київ та Київська область.

Росія збільшила кількість реактивних дронів

"Дронів у нас в цьому місяці уже більше, ніж загалом у попередньому. Сьогодні 29-те число, противник продовжує атакувати. У нас за серпень було 2850 реактивних БпЛА, у цьому місяці – вже 3177", – сказав Ігнат.

За його словами, це свідчить про суттєве збільшення кількості реактивних безпілотників, які Росія використовує під час атак.

Найбільше уваги російські війська зараз приділяють Києву та Київщині. Водночас під постійними ударами залишаються Харків, Одеса, Миколаїв, Суми, Херсон та Дніпро. За словами речника, до цих міст часто долітають "бандеролі" – так Ігнат назвав російські ударні засоби, які долають значні відстані.

Частину повітряних атак Росія спрямовує і на захід України. Реактивні дрони також час від часу долітають до віддалених від фронту районів.

Для боротьби з дронами потрібні додаткові ракети

Ігнат зазначив, що Україні потрібна більша кількість ракет для систем Patriot та інших наземних комплексів, які використовують для боротьби з реактивними безпілотниками та російською балістикою.

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Водночас Сили оборони очікують від українських виробників нових рішень, які можна буде швидко поставити на потік.

"Якщо брати масовість атак, то, звісно, що нам потрібні нові засоби, які зможуть бути ефективними й давати той результат, який очікуємо", – сказав речник.

За його словами, Повітряні сили та інші складові Сил оборони чекають від українського оборонно-промислового комплексу якомога швидших рішень, щоб їх можна було масштабувати та передавати військовим, які щодня захищають українське небо.

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Підтримка України не має зупинятись

Для відбиття російських атак Україна зараз використовує, зокрема, тактичну авіацію – винищувачі F-16 – та наземні системи ППО, якщо для них є необхідні ракети.

Ігнат зазначив, що партнери вже допомагають Україні окремими пакетами боєприпасів для систем протиповітряної оборони. Однак цієї допомоги вистачить лише на певний час, тому підтримка має продовжуватися.

"Цей процес не має зупинятись у підтримці України", – наголосив речник.

Водночас за його словами, проти реактивних безпілотників можуть ефективно працювати переносні зенітно-ракетні комплекси, якщо дрон входить у зону їхнього ураження.

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Як повідомляв OBOZ.UA:

Росія може посилити масовані удари по Україні взимку 2026–2027 років, щоб змусити Київ погодитися на капітуляцію. Саме тому Кремль робить ставку на одночасне використання балістичних ракет і великої кількості реактивних дронів. Про це йдеться у звіті ISW.

Міністр оборони України Євген Хмара закликав ЄС долучитися до фінансування перехоплювачів російських реактивних дронів. Крім того, Київ звернувся до партнерів із проханням надати ракети "повітря-повітря", ПЗРК та боєприпаси для винищувачів F-16.

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