Ворог двічі вдарив по складах логістичної компанії на Дніпропетровщині: подробиці

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяСили оборони уразили ЗРГК "Панцир-С1", місце запуску БПЛА та об’єкти забезпечення російської армії – ГенштабСили оборони уразили ЗРГК "Панцир-С1", місце запуску БПЛА та об’єкти забезпечення російської армії – ГенштабВ українців "відбирають" більшу частину пенсіїВ українців "відбирають" більшу частину пенсії: кому залишать лише 25% виплатиУкраїнців "готують" до нового курсуБанки "готуються" продавати долари за новим курсом: що буде з валютою найближчими днямиУкраїнцям розповіли, що буде з цінами на бензин найближчими днямиПрогноз щодо бензину справджується: що роблять з цінами на українських АЗСУкраїнці в ЄСКраїна ЄС перепише правила для біженців з України: що зміниться у 2027 роціDrone Deal і перехоплювачі балістики: Зеленський розповів, які важливі теми обговорив із міністром оборони ЕстоніїDrone Deal і перехоплювачі балістики: Зеленський розповів, які важливі теми обговорив із міністром оборони ЕстоніїНазавжди 36: Росія ударом по Києву вбила працівницю магазину "ОЛДІ". ФотоНазавжди 36: Росія ударом по Києву вбила працівницю магазину "ОЛДІ". Фото

Ворог двічі вдарив по складах логістичної компанії на Дніпропетровщині: подробиці

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read1 хв
icon 255
Ворог двічі вдарив по складах логістичної компанії на Дніпропетровщині: подробиці
Противник знову націлив дрони на "Нову пошту". Джерело: фото наслідків опублікувала Дніпропетровська ОДА (ОВА)

Війська держави-агресора Росії ввечері 9 жовтня атакували склади логістичної компанії в Дніпропетровській області й менше ніж за годину повторно вдарили по об'єкту. Внаслідок обстрілу здійнялася пожежа.

Першими подробицями поділився в Telegram керівник ОДА (ОВА) Олександр Ганжа. Близько 20:00 п'ятниці він заявив, що вибух пролунав у Дніпровському районі. Після першого удару склади зайнялися.

О 20:50 Ганжа проінформував про повторний обстріл, а також опублікував фото з місця ворожої атаки.

Ворог двічі вдарив по складах логістичної компанії на Дніпропетровщині: подробиці

РФ здійснила обстріл логістичної компації. Джерело: пресслужба Дніпропетровської обласної військової (державної) адміністрації

Читайте також
Олег ШевченкоОлег Шевченко
icon 38,4 т.
На окупованій території України різко активізувалися "мисливці за головами": з колоній "вигрібають" ув’язнених на війну, а відмовників вивозять до Росії
icon 38,4 т.
На окупованій території України різко активізувалися "мисливці за головами": з колоній "вигрібають" ув’язнених на війну, а відмовників вивозять до Росії
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 18,6 т.
Україна навчилася збивати російську балістику без Patriot: у  WSJ розкрили, як це вдалося
icon 18,6 т.
Україна навчилася збивати російську балістику без Patriot: у  WSJ розкрили, як це вдалося
Кирило ДанильченкоКирило Данильченко
icon 8,5 т.
Чому російська кампанія проти українських АЗС приречена
icon 8,5 т.
Чому російська кампанія проти українських АЗС приречена

Доповнюється...

Схожі теми
Російські обстрілиВійна в УкраїніУкраїнаДніпроРосія - країна-агресорНова пошта (NOVA)Shahed (Шахед)
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись