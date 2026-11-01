Ворог користується суцільною хмарністю: українців попередили про запуски десятків бензинових "Шахедів"

Російські окупанти користуються хмарною погодою 31 жовтня для запуску безпілотників. У цей час росіяни запускають десятки звичайних бензинових "Шахедів".

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Ворог розраховує, що в таку погоду нашим перехоплювачам буде складно їх виявити. Про це повідомив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Що відомо

За словами Сергія Бескрестнова, росіяни використовують хмарну погоду увечері 31 жовтня, щоб запускати по Україні десятки бензинових "Шахедів". Окупанти при цьому розраховують, що Силам оборони буде складно їх виявити і збити.

"Над Україною суцільна хмарність, тому ворог сьогодні запускає десятки звичайних бензинових "Шахедів", розраховуючи на те, що нашим екіпажам перехоплювачів буде складно їх виявити", – написав радник президента.

Погода 31 жовтня. Джерело: Сергій ''Флеш'' Бескрестнов

Як бачимо, хмарність цього дня на території України становить переважно від 80 до 100%.

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Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що Україна може знову вдатися до світломаскування через розвиток російських безпілотників і ракет із системами оптичної навігації та штучним інтелектом. Такі технології дозволяють дронам орієнтуватися за зображенням місцевості та шукати конкретні об’єкти для атаки.

За словами радника президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергія Бескрестнова, такі безпілотники можуть літати на низькій висоті, через що радіолокаційним станціям буде складніше їх виявляти.

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