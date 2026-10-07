Ворог переніс виконання планів з вересня на жовтень: в ЗСУ сказали, чи є небезпека прориву армії РФ до Запоріжжя

Загалом російські загарбники не виконали поставлених на вересень завдань щодо захоплення територій на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках на Запоріжжі. Прте власному начальству окупанти доповідають про нібито успіхи на Півдні України. Відповідно, військові країни-агресорки на Запоріжжі отримали ще більш амбітні завдання на жовтень.

Відео дня

Про це повідомляє речниця угруповання Сил оборони "Південь" Анастасія Шевченко. За її словами, оперативна обстановка в операційній зоні угруповання "залишається без суттєвих змін".

Завдання на жовтень

Росіяни доповідають своєму керівництву про нібито оволодіння населеними пунктами та просування на Запоріжжі, хоча фактично цього не відбулося, зазначає військова.

"На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках російські загарбники дійсно мають амбітні плани на жовтень, хоча фактично ворог не виконав завдання, поставлені ще на вересень. Зокрема, наприклад, до кінця місяця підрозділам угруповання десантних військ ворога поставлене завдання вийти на бар’єрний рубіж річки Кінської. При цьому завдання щодо оволодіння визначеними населеними пунктами, визначене на вересень, противником не виконане", – розповіла речниця Сил "Південь".

Найгарячіший напрямок

Українські захисники вважають на Запоріжжі найгарячішим Гуляйпільський напрямок. Справа у тому, що тут Силам оборони України протидіє одне з найбільших угруповань російських окупантів, сформоване із сил кількох загальновійськових армій РФ.

Водночас противник відмовився від наступальних дій широким фронтом і застосовує тактику інфільтрації. Крім того, загарбники "періодично намагаються проводити штурмові дії малими штурмовими групами за підтримки мотоциклів та квадроциклів", розповіла Анастасія Шевченко.

РЕКЛАМА

На Оріхівському напрямку ворог також намагається (без успіху) сунутись вперед.

"Ворог не відмовився від намірів оволодіти Оріховом та Запоріжжям. Однак на цей час росіяни не мають достатніх сил і засобів для просування безпосередньо в напрямку обласного центру", – зауважила вона.

Втрати ворога

"В операційній зоні угруповання Сил "Південь" російські загарбники продовжують зазнавати значних втрат у живій силі. Так, у вересні підрозділи угруповання "Південь" ліквідували понад 4900 окупантів та 2070 одиниць озброєння та військової техніки", – додала речниця угруповання.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, ситуація на Гуляйпільському напрямку наразі також стабілізована, а російські війська не мають там значних успіхів. За словами командира 1-го окремого штурмового полку Дмитра Філатова, поодинокі просування окупантів Сили оборони зазвичай швидко нівелюють.