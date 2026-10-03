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Ворог понад 40 разів атакував Дніпропетровщину: троє поранених. Фото

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Time to read1 хв
icon 2,0 т.
Ворог понад 40 разів атакував Дніпропетровщину: троє поранених. Фото
Наслідки російських обстрілів. Джерело: пресслужба ОВА

Російська Федерація за неповну добу 3 жовтня застосовувала безпілотники, артилерію та авіабомби для ударів по Дніпропетровській області. Регіон пережив більше 40 ворожих ударів; щонайменше три особи дістали поранення.

Деталями обстрілів (станом на 18:30 суботи) поділився в Telegram очільник ОДА (ОВА) Олександр Ганжа. Він уточнив, що противник атакував три райони Дніпропетровщини.

Ворог понад 40 разів атакував Дніпропетровщину: троє поранених. Фото

Житловий будинок після удару противника. Джерело: пресслужба ОВА

Павлоградський район

У місті Павлоград загарбники вдарили по продовольчих складах. Там відбулася пожежа і постраждали дві людини.

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Синельниківський район

Війська держави-агресора РФ завдали удару по Маломихайлівській громаді.

Ворог понад 40 разів атакував Дніпропетровщину: троє поранених. Фото

Вогнеборці ліквідували займання. Джерело: пресслужба ОВА

Ворог понад 40 разів атакував Дніпропетровщину: троє поранених. Фото

Пожежа, що виникла через російську атаку. Джерело: пресслужба ОВА

Як раніше писав OBOZ.UA, Міністерство закордонних справ Росії анонсувало нові ракетні та дронові удари по Києву. Особливе попередження Москва адресувала іноземцям і персоналу дипломатичних місій в українській столиці.

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