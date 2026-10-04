Ворог понад 70 разів бив по Дніпропетровщині: загинула людина, є поранені. Фото

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
СБУ уразила два російських винищувачі на військовому аеродромі в Адигеї: подробиціСБУ уразила два російських винищувачі на військовому аеродромі в Адигеї: подробиці"Владу народу, миру мир": у Москві люди вийшли на мітинг, їх масово затримують. Відео"Владу народу, миру мир": у Москві люди вийшли на мітинг, їх масово затримують. ВідеоФутболісти збірної України не вийшли на тренування напередодні матчу з Угорщиною. ВідеоФутболісти збірної України не вийшли на тренування напередодні матчу з Угорщиною. ВідеоВолодимир Путін"У Путіна не було б альтернатив": Шарп назвав фактор, який змінив би війну на залякування на користь УкраїниІлюстрація: молочні продукти в магазиніЦіни можуть злетіти на 20-25%: які популярні продукти подорожчають до кінця року"Ненормальні меседжі": Зеленський відповів на заяву Гончаренка про переговори з РФ. Відео"Ненормальні меседжі": Зеленський відповів на заяву Гончаренка про переговори з РФ. ВідеоУ Києві водій-втікач напав на патрульних після аварії: їм довелося застосувати зброю. Відео з бодікамерУ Києві водій-втікач напав на патрульних після аварії: їм довелося застосувати зброю. Відео з бодікамерХто може звернутися за оформленням пільги. Ілюстративне зображення.Українцям можуть припинити нараховувати пільгу на комуналку: через що зникає знижка"Українці заслуговують на більше": принц Гаррі емоційно висловився про війну в Україні та дорікнув світові за бездіяльність"Українці заслуговують на більше": принц Гаррі емоційно висловився про війну в Україні та дорікнув світові за бездіяльністьСША запропонували Україні та РФ провести тристоронню зустріч до кінця жовтня: Зеленський розповів подробиці. ВідеоСША запропонували Україні та РФ провести тристоронню зустріч до кінця жовтня: Зеленський розповів подробиці. Відео

Ворог понад 70 разів бив по Дніпропетровщині: загинула людина, є поранені. Фото

Анна Павлова
Анна Павлова
Time to read2 хв
icon 1,4 т.
Ворог понад 70 разів бив по Дніпропетровщині: загинула людина, є поранені. Фото
РФ щоденно атакує Дніпропетровщину

Країна-терорист не припиняє своїх цинічних обстрілів по території України. У неділю, 4 жовтня, ворог, зокрема, понад 70 разів бив по Дніпропетровщині.

Одна людина загинула, у області є поранені. Про це повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

Ворог понад 70 разів бив по Дніпропетровщині: загинула людина, є поранені. Фото

Атаки РФ по Дніпропетровщині 4 жовтня. Джерело: Олександр Ганжа

"Загинула одна людина. Ще четверо дістали поранень. Понад 70 разів ворог бив по чотирьох районах області безпілотниками, артилерією та авіабомбою", – зазначив чиновник.

Ворог понад 70 разів бив по Дніпропетровщині: загинула людина, є поранені. Фото

Рятувальники ліквідували наслідки усіх подій, що виникли через російські обстріли! Джерело: ДСНС

Читайте також
Даниїл БорщДаниїл Борщ
icon 4,7 т.
Окупанти вдарили по середмістю Дніпра: спалахнула будівлю "Укртелекому". Фото
icon 4,7 т.
Окупанти вдарили по середмістю Дніпра: спалахнула будівлю "Укртелекому". Фото
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 4,6 т.
Окупанти скинули авіабомби поблизу багатоповерхівок у Сумах: уражено склад медпрепаратів, є загиблий та постраждалі. Фото та відео
icon 4,6 т.
Окупанти скинули авіабомби поблизу багатоповерхівок у Сумах: уражено склад медпрепаратів, є загиблий та постраждалі. Фото та відео
Катя ПомазанКатя Помазан
icon 4,5 т.
"Удари будуть посилені": у Росії цинічно вмили руки від терору українських міст
icon 4,5 т.
"Удари будуть посилені": у Росії цинічно вмили руки від терору українських міст
Ворог понад 70 разів бив по Дніпропетровщині: загинула людина, є поранені. Фото

Атаки РФ по Дніпропетровщині 4 жовтня. Джерело: ДСНС

Окрім того:

У Дніпрі росіяни атакували приміщення компанії зв’язку.

На Нікопольщині потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені багатоквартирний і приватний будинки, магазини, адміністративна будівля, автозаправка, підприємство, автівка. Загинула людина. У стані середньої тяжкості до лікарні доправили 64-річного чоловіка. Чоловіки 28 і 61 років лікуються амбулаторно.

Ворог понад 70 разів бив по Дніпропетровщині: загинула людина, є поранені. Фото

Рятувальники ліквідували наслідки усіх подій, що виникли через російські обстріли! Джерело: ДСНС

Ворог понад 70 разів бив по Дніпропетровщині: загинула людина, є поранені. Фото

Протягом дня російські війська понад 70 разів атакували чотири райони Дніпропетровщини. Джерело: ДСНС

Ворог понад 70 разів бив по Дніпропетровщині: загинула людина, є поранені. Фото

Рятувальники ліквідували наслідки усіх подій, що виникли через російські обстріли! Джерело: ДСНС

У Павлограді пошкоджений приватний будинок. Постраждав 45-річний чоловік. Від госпіталізації відмовився.

У Синельниківському районі ворог цілив по Шахтарській, Покровській, Дубовиківській і Раївській громадах. Понівечені багатоквартирний будинок і автівки.

У неділю, 4 жовтня, російське Міноборони заявило про намір посилити удари по Києву та інших регіонах України. У відомстві стверджують, що це буде відповіддю на заяви президента України Володимира Зеленського щодо ударів по російській нафтовій інфраструктурі.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 4 жовтня Росія знову завдала удару по Північному мосту у Києві. Пошкоджено дорожнє покриття.

Схожі теми
Війна в УкраїніОбстріл ДніпраРосійські обстрілиДніпроРосія - країна-агресорБПЛАКАБ (корегована авіаційна бомба)Олександр ГанжаОлександр Ганжа
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись