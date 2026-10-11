Ворог скинув на Слов'янськ 3 авіабомби: поранено 7 осіб. Фото

Вранці 11 жовтня російська терористична армія завдала чергового авіаційного удару по Слов’янську Донецької області. В результаті обстрілу постраждали 7 мирних жителів.

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Для удару росіяни застосували три авіабомби ФАБ-250. Про це повідомили у Слов’янській міській військовій адміністрації.

Наслідки терору

За інформацією міської влади, кількість постраждалих внаслідок ворожих обстрілів Слов'янська зросла до семи осіб. Троє з них госпіталізовані, іншим надано амбулаторну допомогу. Ще один чоловік отримав поранення сьогодні внаслідок ворожого удару в іншому місці у приватному секторі.

Путінська армія скинула три авіабомби на спальний район міста близько 10:00 ранку. У результаті вибухів було частково зруйновано дві багатоповерхівки. Ще 7 багатоквартирних будинків і магазин пошкоджено.

У Донецькій обласній прокуратурі уточнили, що росіяни атакували Слов’янськ трьома ФАБ-250 з УМПК о 09:45 ранку. Влучання сталися в щільній житловій забудові.

У постраждалих діагностовано закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, різані рани та забої. В епіцентрах ударів частково зруйновано та пошкоджено 9 багатоквартирних будинків і магазин.

Під процесуальним керівництвом Слов’янської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальній справі за фактами військових злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

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