У пʼятницю, 27 листопада, російські війська атакували Кременчук ударними БпЛА. Внаслідок ворожих ударів пошкоджено два заклади освіти, постраждали четверо людей, з них троє – це діти.

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Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. Під обстрілом РФ була центральна частина Кременчука.

"На місці працюють екстрені служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється", – написав Дяківнич.

Спершу він повідомляв, що внаслідок атаки ворога травми отримали двоє дітей віком 12 та 13 років. Їм надавали необхідну медична допомога.

Пізніше кількість травмованих у місті зросла до чотирьох людей, із них троє дітей.

Як повідомляв OBOZ.UA, 27 листопада російські окупаційні війська завдали удару по цивільному підприємству на Житомирщині. Внаслідок атаки загинув 40-річний чоловік, ще 12 людей дістали поранення.