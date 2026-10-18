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Ворог вдарив по 16-ти поверхівці в Харкові, двоє постраждалих

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read1 хв
icon 2,7 т.
Ворог вдарив по 16-ти поверхівці в Харкові, двоє постраждалих
"Шахеди" атакували Салтівський район Харкова

Увечері 18 жовтня російський безпілотник влучив у дах 16-поверхового будинку в Салтівському районі Харкова. Спочатку міський голова повідомляв, що постраждалих немає, однак згодом стало відомо про двох поранених.

Про удар повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, який також очолює Асоціацію прифронтових міст та громад.

Інформацію про постраждалих уточнили пізніше.

Ворог вдарив по 16-ти поверхівці в Харкові, двоє постраждалих

Удар РФ по багатоповерхівці в Харкові 18 жовтня. Джерело: https://t.me/ihor_terekhov

Ворог вдарив по 16-ти поверхівці в Харкові, двоє постраждалих

Удар РФ по багатоповерхівці в Харкові 18 жовтня. Джерело: https://t.me/ihor_terekhov

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Безпілотник влучив безпосередньо в дах багатоповерхівки. Інформації про інші наслідки атаки в наданому повідомленні немає.

Удар зафіксували в Салтівському районі Харкова ввечері 18 жовтня. Станом на 22:59, кількість постраждалих змінилася до двох після первинного повідомлення міського голови.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, як мешканець будинку у Харкові, де стався обвал через атаку РФ, розповів про трагедію.

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