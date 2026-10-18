Ворог вдарив по 16-ти поверхівці в Харкові, двоє постраждалих

Увечері 18 жовтня російський безпілотник влучив у дах 16-поверхового будинку в Салтівському районі Харкова. Спочатку міський голова повідомляв, що постраждалих немає, однак згодом стало відомо про двох поранених.

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Про удар повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, який також очолює Асоціацію прифронтових міст та громад.

Інформацію про постраждалих уточнили пізніше.

Безпілотник влучив безпосередньо в дах багатоповерхівки. Інформації про інші наслідки атаки в наданому повідомленні немає.

Удар зафіксували в Салтівському районі Харкова ввечері 18 жовтня. Станом на 22:59, кількість постраждалих змінилася до двох після первинного повідомлення міського голови.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, як мешканець будинку у Харкові, де стався обвал через атаку РФ, розповів про трагедію.