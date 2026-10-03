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Ворог вдарив по Павлограду: постраждав чоловік, спалахнула пожежа на складах

Ганна Якубець
Ганна Якубець
Time to read2 хв
icon 1,7 т.
Ворог вдарив по Павлограду: постраждав чоловік, спалахнула пожежа на складах
Ілюстративне фото. Дим від вибуху.

3 жовтня російська окупаційна армія вкотре атакувала Павлоград Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу поранення отримав 50-річний чоловік, його госпіталізовано.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Також на місці атаки спалахнула пожежа на продовольчих складах.

Що відомо

Окупанти атакували Павлоград вдень 3 жовтня. Внаслідок російського обстрілу поранень зазнала одна людина – 50-річного чоловіка госпіталізовано, йому надають необхідну допомогу.

На місці російської атаки спалахнула пожежа, ціллю стали продовольчі склади. Також пошкоджено припарковані автомобілі. 

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"Одна людина поранена – ворог атакував Павлоград. Внаслідок удару сталася пожежа на продовольчих складах. Пошкоджені автівки. Дістав поранень 50-річний чоловік. Він зараз у лікарні. Медики надають йому усю необхідну допомогу", – написав Ганжа о 13.10.

Обстріли Дніпропетровщини 3 жовтня 

Загалом 3 жовтня окупанти понад 10 разів атакували три райони Дніпропетровщини безпілотниками і артилерією, як зазначив очільник Дніпропетровської ОВА. В обласному центрі противник вдарив по багатоповерхівці і бізнес-центру, внаслідок чого зайнялися пожежі.

Через російську атаку постраждали чотири жінки 55, 62, 77 і 88 років, від госпіталізації вони відмовилися.

На Нікопольщині росіяни били по Нікополю, Покровській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Понівечені приватна оселя, автівки, сонячні панелі.

На Криворіжжі потерпала Зеленодольська громада. Там внаслідок атак пошкоджено інфраструктуру.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що у Дніпрі внаслідок російської атаки загинула людина. Жертвою ворожого удару став 33-річний чоловік. Він працював охоронцем на одному з підприємств.

Також ми писали про те, що увечері 2 жовтня російські війська атакували Дніпро. В одному з багатоквартирних будинків виникла пожежа, а рятувальники проводили евакуацію людей із верхніх поверхів пошкодженої будівлі.

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