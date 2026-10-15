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Ворог взяв "паузу": Трегубов пояснив, що означає "затишшя" на деяких ділянках фронту. Карта

Даниїл БорщДаниїл Борщ
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Ворог взяв "паузу": Трегубов пояснив, що означає "затишшя" на деяких ділянках фронту. Карта
Відсутність штурмів ворога на окремих напрямках не означає затишшя на фронті. Ілюстративне фото. Джерело: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ

Відсутність активних штурмів російських військ на окремих напрямках не означає затишшя на фронті. На Куп'янському та Великобурлуцькому напрямках противник накопичує сили й може готуватися до нових спроб відновити втрачені позиції.

Про це в етері Еспресо та Slawa.TV розповів речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов. За його словами, відсутність активних наступальних дій 13 жовтня на окремих ділянках не свідчить про відмову ворога від наступальних планів: російські підрозділи використовують такі паузи для перегрупування та відновлення боєздатності.

Що відбувається на Куп’янському та Великобурлуцькому напрямках

Трегубов пояснив, що на Великобурлуцькому напрямку українські військові спостерігали накопичення російських сил неподалік від кордону. На його думку, противник може готуватися до ротації та нових спроб повернути втрачені позиції.

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"У зоні нашої відповідальності це стосувалося, наприклад, Куп’янського та Великобурлуцького напрямків. Це не означає, що ворог там затих. Навпаки, на Великобурлуцькому ми бачили накопичення військ неподалік від кордону. Очевидно, противник хоче провести ротацію і найближчим часом спробувати відновити свої позиції", – пояснив речник.

Водночас Куп'янський напрямок залишається активною зоною бойових дій. Короткочасна відсутність безпосередніх зіткнень може бути пов'язана з тим, що російським підрозділам потрібно поповнити сили та підготуватися до подальших дій.

Ворог взяв ''паузу'': Трегубов пояснив, що означає ''затишшя'' на деяких ділянках фронту. Карта

Карта бойових дій. Джерело: Скриншот

Чому на фронті виникають короткочасні паузи

За словами речника, тривалого затишшя на лінії бойового зіткнення наразі немає. Перерви в активних бойових діях можуть тривати лише день-два та залежати від погодних умов або ситуації в конкретних російських підрозділах.

"Зараз не йдеться про якісь довгі паузи на лінії бойового зіткнення. Може бути лише окрема доба, на яку впливають або зміна погодних умов, або конкретна ситуація в тій чи іншій російській структурі, яка потребує короткої паузи на добу-дві, але не більше", – наголосив Трегубов.

Нагадаємо, російські війська накопичують сили на Великобурлуцькому напрямку, який наразі залишається найменш активною ділянкою фронту. Начальник управління комунікацій УОС Віктор Трегубов зазначив, що там може відбутися певне пожвавлення бойових дій.

Як писав OBOZ.UA, Сили оборони України поступово скорочують російський плацдарм на північ від Куп’янська Харківської області. Водночас окупанти продовжують намагатися штурмувати українські позиції на східному березі річки Оскіл.

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