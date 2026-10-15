Ворог запустив по Україні 138 ударних безпілотників: у Повітряних цілях сказали, скільки вдалося збити

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українцяКоли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українця"Я Медведчуку дав би Героя України": телеведучий Микола Вересень зробив гучну заяву про кума Путіна та його "допомогу" українцям"Я Медведчуку дав би Героя України": телеведучий Микола Вересень зробив гучну заяву про кума Путіна та його "допомогу" українцямЯк працювала схемаСхема Баленка: через райсуд у маленькому містечку переоформлювали нерухомість у Києві на мільйони доларів. Розслідування OBOZ.UAУкраїна виконала умови для отримання 4 млрд євро. Ілюстративне фото.Україна розблокувала 4 млрд євро допомоги від ЄС: які закони ухвалили нардепи"Я не зможу": нова "коханка Путіна" зробила заяву через відмову виступати перед росіянами"Я не зможу": нова "коханка Путіна" зробила заяву через відмову виступати перед росіянамиУ Кремлі вперше прокоментували відмову Нідерландів пускати збірну Росії на ЧС, пригрозивши розбіркамиУ Кремлі вперше прокоментували відмову Нідерландів пускати збірну Росії на ЧС, пригрозивши розбірками"Ніякого мораторію не було": у Кремлі поскаржилися на удари України по РФ і позицію Європи щодо дизельної угоди"Ніякого мораторію не було": у Кремлі поскаржилися на удари України по РФ і позицію Європи щодо дизельної угодиРемонт на лінії електропередачі. ІлюстраціяРосія обрала нові цілі для ударів по енергетиці України: що хочуть знищити в першу чергуГенератори на вулиці в Києві. ІлюстраціяУкраїнцям дадуть до 300 тис. грн на генератори та сонячні панелі: програму допомоги розширили

Ворог запустив по Україні 138 ударних безпілотників: у Повітряних цілях сказали, скільки вдалося збити

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read1 хв
icon 2,2 т.
Ворог запустив по Україні 138 ударних безпілотників: у Повітряних цілях сказали, скільки вдалося збити
Працюють сили ППО. Джерело: Генштаб ЗСУ

Російські окупаційні війська протягом дня 15 жовтня запустили по Україні 138 ударних безпілотників різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 125 із них.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України в офіційному Telegram-каналі. За попередніми даними військових, серед знешкоджених дронів було 79 реактивних безпілотників.

Ворог запустив по Україні 138 ударних безпілотників: у Повітряних цілях сказали, скільки вдалося збити

ППО збило і подавило 125 Бпла. Джерело: t.me/kpszsu

Денна атака

Противник атакував Україну з 7:30 до 18:00. Для ударів російські війська використали 138 безпілотників, зокрема 90 реактивних, а також дрони типу "Гербера" та інших типів.

Читайте також
Олександр КоваленкоОлександр Коваленко
icon 42,0 т.
Під Герасимовим захитався стілець: що ховається за ширмою масштабних навчань "Центр-2026" у РФ і яку роль відіграла операція "Вівальді"
icon 42,0 т.
Під Герасимовим захитався стілець: що ховається за ширмою масштабних навчань "Центр-2026" у РФ і яку роль відіграла операція "Вівальді"
Іван ЧерленськийІван Черленський
icon 11,4 т.
Український льотчик збив російську "Герань-4" під час атаки на захід України: момент потрапив на відео
icon 11,4 т.
Український льотчик збив російську "Герань-4" під час атаки на захід України: момент потрапив на відео
Даниїл БорщДаниїл Борщ
icon 7,0 т.
У Росії після цинічних заяв про "перемир'я" поскаржилися на атаку України на Рязанський НПЗ
icon 7,0 т.
У Росії після цинічних заяв про "перемир'я" поскаржилися на атаку України на Рязанський НПЗ

Українська протиповітряна оборона знешкодила 125 цілей. Це приблизно 91% від загальної кількості запущених безпілотників.

Станом на 18:00 у повітряному просторі України залишалися до чотирьох ударних безпілотників. Повітряні сили закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Ворог запустив по Україні 138 ударних безпілотників: у Повітряних цілях сказали, скільки вдалося збити

ППО збило і подавило 125 Бпла. Джерело: t.me/kpszsu

Нагадаємо, 14 жовтня російські війська завдали масованого удару по Кіровоградській області, зокрема по Кропивницькому. В результаті обстрілу в обласному центрі загинули дві людини.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що вночі 15 жовтня російська окупаційна армія продовжила завдавати ударів по Дніпропетровській області. Ворог ударив по приватних будинках та підприємствах.

Схожі теми
Війна в УкраїніРосійські обстрілиОбстріли КиєваОбстріл ОдесиБПЛАППОShahed (Шахед)
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись