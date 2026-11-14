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Ворог завдав удару по Павлограду: є загиблий, серед постраждалих – 7-річна дитина

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 хв
960
вибух, дим у небі, детонація
Ілюстративне фото. Джерело: Армія Inform

У суботу, 14 листопада, російські війська атакували Павлоград Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу поранення дістали десятеро людей, зокрема семирічна дитина й одна людина померла.

Наразі всі постраждалі перебувають у лікарні, де їм надають медичну допомогу. Про це повідомив голова ОДА Олександр Ганжа.

Ворог завдав удару по Павлограду: є загиблий, серед постраждалих – 7-річна дитина

Павлоград. Джерело: DeepState.

Унаслідок російського удару по Павлограду загинула одна людина, ще десятеро дістали поранень, серед них 7-річний хлопчик. Восьмеро постраждалих госпіталізували у стані середньої тяжкості, ще двоє жінок лікуватимуться амбулаторно.

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Новина доповнюється…

Нещодавно російські війська атакували Павлогра Дніпропетровської області ударним безпілотником. Унаслідок ворожого удару загинула людина, є також поранені.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що російська окупаційна армія продовжує тероризувати Дніпропетровщину. Під дроновим ударом опинився Павлоград: є жертва, постраждали четверо людей, серед них – 11-річна дитина.

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