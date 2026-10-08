Ворог змінює тактику ударів КАБами по Запоріжжю: в ОВА розкрили деталі

Російська авіація останнім часом долітає до Запоріжжя та завдає ударів керованими авіаційними бомбами і дронами. Зокрема, ворог атакує мостові переходи, що пов’язано зі зміною тактики та вдосконаленням російських КАБів.

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Три дні поспіль Запоріжжя потерпає від комбінованих ударів по мостах. Водночас захистити такі об’єкти можна, однак для цього їх потрібно додатково забезпечити засобами протиповітряної оборони, розповів в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Росіяни змінили тактику застосування КАБів

За словами Михайла Семікіна, російський ворог змінює тактику застосування керованих авіаційних бомб, зокрема напрямки їхнього запуску. Це дозволяє російським військовим намагатися обходити засоби радіоелектронної боротьби.

"Це робота з КАБами. Сьогодні ми маємо підтвердження протидії КАБам – це ракети. Але кількість КАБів у ворога необмежена, а кількість систем ураження у нас має певні обмеження. Ворог змінює тактику – напрям запуску керованих авіаційних бомб, щоби обійти РЕБ", – сказав Семікін.

Він також зазначив, що росіяни вдосконалюють самі КАБи, встановлюючи на них додаткові системи.

Росіяни встановлюють на КАБи реактивні двигуни

За словами Семікіна, на керовані авіаційні бомби ворог встановлює реактивні двигуни. Це збільшує дальність їхнього польоту та швидкість.

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"З іншого боку – на КАБи вони встановлюють додаткові системи – реактивний двигун, що збільшує дальність польоту і швидкість. Це війна технологій", – зазначив в.о. голови Запорізької ОВА.

Семікін додав, що після змін у тактиці російських військ українській стороні потрібен певний час для адаптації та протидії.

"Коли ми бачимо зміни, то нам треба деякий час щоби адаптуватись і протидіяти", – сказав він.

Запоріжжя три дні поспіль зазнає комбінованих ударів

В.о. голови Запорізької ОВА повідомив, що три дні поспіль Запоріжжя потерпає від комбінованих ударів по мостових переходах.

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За його словами, захистити такі об’єкти можна, однак для цього необхідно додатково забезпечити їх засобами протиповітряної оборони.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч на 6 жовтня країна-агресорка Росія атакувала Запоріжжя. Удар припав по одному з мостів через Дніпро, рух через нього нині тимчасово перекрито. Внаслідок російської атаки постраждало п'ять людей, серед яких двоє – працівники Червоного Хреста.