Ворог змінює тактику ударів КАБами по Запоріжжю: в ОВА розкрили деталі

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
У Кремлі відповіли, чи вітав Трамп з днем народження ПутінаУ Кремлі відповіли, чи вітав Трамп з днем народження ПутінаВідключення світла в Україні. ІлюстраціяЕкстрений режим почали скасовувати: які графіки відключення світла діють у Києві та низці областейСили оборони уразили вороже місце запуску дронів, пункти управління і ретранслятор Mesh-мережі – ГенштабСили оборони уразили вороже місце запуску дронів, пункти управління і ретранслятор Mesh-мережі – Генштаб"Забери свої руки!" Друг України Майкл Дуглас накинувся на зірку "Красуні" через свого 13-річного сина і зізнався, як просив вибачення"Забери свої руки!" Друг України Майкл Дуглас накинувся на зірку "Красуні" через свого 13-річного сина і зізнався, як просив вибаченняУ Києві поблизу багатоповерхівок виявили три нездетоновані балістичні ракети РФ. Подробиці, відео та фотоУ Києві поблизу багатоповерхівок виявили три нездетоновані балістичні ракети РФ. Подробиці, відео та фотоРосія ударом по Прилуках вбила родину з двома дітьми. ФотоРосія ударом по Прилуках вбила родину з двома дітьми. ФотоНавіщо кредитний ліміт, якщо є власні кошти?Навіщо кредитний ліміт, якщо є власні кошти?Путін наказав Суровікіну зруйнувати мости Києва – The TelegraphПутін наказав Суровікіну зруйнувати мости Києва – The TelegraphОкупанти накопичують сили на Великобурлуцькому напрямку: Трегубов розповів про ситуацію. КартаОкупанти накопичують сили на Великобурлуцькому напрямку: Трегубов розповів про ситуацію. КартаДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боюДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція бою

Ворог змінює тактику ударів КАБами по Запоріжжю: в ОВА розкрили деталі

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read2 хв
icon 1,8 т.
Ворог змінює тактику ударів КАБами по Запоріжжю: в ОВА розкрили деталі
Росіяни встановлюють на КАБи реактивні двигуни

Російська авіація останнім часом долітає до Запоріжжя та завдає ударів керованими авіаційними бомбами і дронами. Зокрема, ворог атакує мостові переходи, що пов’язано зі зміною тактики та вдосконаленням російських КАБів.

Три дні поспіль Запоріжжя потерпає від комбінованих ударів по мостах. Водночас захистити такі об’єкти можна, однак для цього їх потрібно додатково забезпечити засобами протиповітряної оборони, розповів в.о. голови Запорізької ОВА Михайло Семікін. 

Росіяни змінили тактику застосування КАБів

За словами Михайла Семікіна, російський ворог змінює тактику застосування керованих авіаційних бомб, зокрема напрямки їхнього запуску. Це дозволяє російським військовим намагатися обходити засоби радіоелектронної боротьби.

Читайте також
Віталій ПортниковВіталій Портников
icon 14,5 т.
Існує тільки два фінали війни, все інше – або дурість, або демагогія
icon 14,5 т.
Існує тільки два фінали війни, все інше – або дурість, або демагогія
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 11,6 т.
ЗСУ відмінусували ще 1830 окупантів та спалили сотні одиниць техніки: Генштаб опублікував дані про втрати армії РФ
icon 11,6 т.
ЗСУ відмінусували ще 1830 окупантів та спалили сотні одиниць техніки: Генштаб опублікував дані про втрати армії РФ
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
icon 4,8 т.
Окупанти запустили по Україні 146 дронів, сили ППО збили 126 цілей: наслідки в областях. Фото та відео
icon 4,8 т.
Окупанти запустили по Україні 146 дронів, сили ППО збили 126 цілей: наслідки в областях. Фото та відео

"Це робота з КАБами. Сьогодні ми маємо підтвердження протидії КАБам – це ракети. Але кількість КАБів у ворога необмежена, а кількість систем ураження у нас має певні обмеження. Ворог змінює тактику – напрям запуску керованих авіаційних бомб, щоби обійти РЕБ", – сказав Семікін.

Він також зазначив, що росіяни вдосконалюють самі КАБи, встановлюючи на них додаткові системи.

Росіяни встановлюють на КАБи реактивні двигуни

За словами Семікіна, на керовані авіаційні бомби ворог встановлює реактивні двигуни. Це збільшує дальність їхнього польоту та швидкість.

"З іншого боку – на КАБи вони встановлюють додаткові системи – реактивний двигун, що збільшує дальність польоту і швидкість. Це війна технологій", – зазначив в.о. голови Запорізької ОВА.

Семікін додав, що після змін у тактиці російських військ українській стороні потрібен певний час для адаптації та протидії.

"Коли ми бачимо зміни, то нам треба деякий час щоби адаптуватись і протидіяти", – сказав він.

Запоріжжя три дні поспіль зазнає комбінованих ударів

В.о. голови Запорізької ОВА повідомив, що три дні поспіль Запоріжжя потерпає від комбінованих ударів по мостових переходах.

За його словами, захистити такі об’єкти можна, однак для цього необхідно додатково забезпечити їх засобами протиповітряної оборони.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч на 6 жовтня країна-агресорка Росія атакувала Запоріжжя. Удар припав по одному з мостів через Дніпро, рух через нього нині тимчасово перекрито. Внаслідок російської атаки постраждало п'ять людей, серед яких двоє – працівники Червоного Хреста. 

Схожі теми
Війна в Україніобстріли ЗапоріжжяРосійські обстрілиКАБ (корегована авіаційна бомба)Росія - країна-агресорЗапоріжжя
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись