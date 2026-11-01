Ворожі БПЛА атакували Чернівці: є влучання та падіння уламків, кілька людей поранені. Відео

Протягом дня 1 листопада російська окупаційна армія завдала серії ударів по Чернівцях. Унаслідок атаки в обласному центрі постраждали двоє мирних жителів.

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Також зафіксовано пожежу та пошкодження адміністративної будівлі. Про це в Telegram повідомив міський голова Чернівців Роман Клічук.

Наслідки терору

За інформацією міського голови, унаслідок першої хвилі атаки на територію Чернівців впали уламки збитого ворожого безпілотника. Після уточнення інформації про наслідки атаки стало відомо про руйнування та постраждалих.

Кличук поінформував, що в обласному центрі пошкоджено адміністративну будівлю, пожежу оперативно локалізовано. Також він повідомив, що дві людини дістали незначні травми, однак пізніше уточнив, що постраждала лише одна людина.

Ще через деякий час у місті зафіксували ще одне влучання ворожого БПЛА в тому самому районі, який атакували раніше. Цього разу обійшлося без постраждалих.

Подробиці про наслідки атаки

В обласній військовій адміністрації уточнили, що російська армія атакувала регіон трьома безпілотниками. Голова ОВА Руслан Осипенко заявив, що внаслідок влучання двох БПЛА в Чернівцях пошкоджено адміністративне цивільне приміщення. На місці падіння уламків виникла пожежа. Усі екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.

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67-річний чоловік дістав осколкові поранення. Йому надали первинну медичну допомогу та госпіталізували. Ще один ворожий безпілотник знищили мобільні вогневі групи поблизу Чернівців. Жертв, постраждалих і руйнувань там не зафіксовано.

У коментарі "Суспільне Чернівці" гендиректор лікарні швидкої медичної допомоги Богдан Литвин повідомив, що 67-річний чоловік отримав осколкові поранення внаслідок атаки російських безпілотників.

До лікарні чоловіка привезли орієнтовно о 12.09. Медики його обстежили та надали допомогу. За словами гендиректора, показань для госпіталізації чоловіка не було.

Головні історії дня

Нагадаємо, вночі та вранці 1 листопада російські загарбники тероризували Рівненську область з повітря. Один із ворожих дронів влучив у приватний житловий будинок, спалахнула пожежа. Постраждали четверо людей.

Як повідомляв OBOZ.UA, увечері 31 жовтня росіяни авіаударом знищили будівлю міськради в Краматорську. Вона була "центральним символом української державності" в місті, за яке зараз точаться запеклі бої.