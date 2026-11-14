Воскресенка – наша! Українські військові спростували фейк росіян про захоплення населеного пункту на Запоріжжі

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Північна Ірландія – Україна: хронологія та результат матчу Ліги наційПівнічна Ірландія – Україна: хронологія та результат матчу Ліги наційПілот українського винищувача влучив ракетою у російський дрон-камікадзе "Герань-4". ВідеоПілот українського винищувача влучив ракетою у російський дрон-камікадзе "Герань-4". ВідеоZALA Z-61 КощейУкраїнські військові знищили одну з нових розробок російського ВПК "Кощей". ВідеоЛевова частка реактивних безпілотників знищується саме F-16: Хмара розповів про критичний ресурс ПСЛевова частка реактивних безпілотників знищується саме F-16: Хмара розповів про критичний ресурс ПСВолодимир Путін і Сі ЦзіньпінЯкі цілі мають Трамп, Путін і Сі Цзіньпін: у медіа проаналізували можливі ризики від цієї зустрічіДе дивитися Світоліну в півфіналі Підсумкового турніру. Розклад трансляцій WTA Finals 2026Де дивитися Світоліну в півфіналі Підсумкового турніру. Розклад трансляцій WTA Finals 2026Українські дронарі прицільно знищили ворожі вантажівки: кадри потрапили на відеоУкраїнські дронарі прицільно знищили ворожі вантажівки: кадри потрапили на відеоОфіційне прізвище нового внука Путіна – Зеленський, його довелось замінити – медіаОфіційне прізвище нового внука Путіна – Зеленський, його довелось замінити – медіаДе в Україні на дорогах зʼявляться спецавтомобілі-"фантоми" та як вони працюють: розповідаємоДе в Україні на дорогах зʼявляться спецавтомобілі-"фантоми" та як вони працюють: розповідаємоНе леопард: який принт буде в моді цієї зимиНе леопард: який принт буде в моді цієї зими
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Воскресенка – наша! Українські військові спростували фейк росіян про захоплення населеного пункту на Запоріжжі

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read1 хв
1,6 т.
Воскресенка – наша! Українські військові спростували фейк росіян про захоплення населеного пункту на Запоріжжі
Воскресенка на Запоріжжі залишається українською. Джерело: ілюстраційне фото Генштабу ЗСУ

Селище Воскресенка Запорізької області, попри заяви окупантів про нібито його захоплення, залишається під контролем Сил оборони України. Ба більше, населений пункт розташований більш ніж за 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Військовослужбовці 142 окремої механізованої бригади Угруповання військ "Південь" записали відео у селищі та розгорнули український прапор. Про це 14 листопада, повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Що кажуть військові

"До кінця жовтня окупанти планували суттєво прорвати нашу смугу оборони. Не зумівши реалізувати цей задум, росіяни створюють для свого командування ілюзію просування в напрямку Запоріжжя. Насправді ж Воскресенка перебуває глибоко в нашому тилу", – повідомили українські захисники.

Читайте також
Катя ПомазанКатя Помазан
19,4 т.
Ворог завдав удару по Павлограду: є загиблий, серед постраждалих – 7-річна дитина
19,4 т.
Ворог завдав удару по Павлограду: є загиблий, серед постраждалих – 7-річна дитина
Ганна ЯкубецьГанна Якубець
4,0 т.
Більше 1000 осіб: Лубінець розкрив деталі наймасштабнішого обміну полоненими
4,0 т.
Більше 1000 осіб: Лубінець розкрив деталі наймасштабнішого обміну полоненими
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
3,4 т.
На щиті: стало відомо про загибель військового з Київщини Олексія Дрозденка. Фото
3,4 т.
На щиті: стало відомо про загибель військового з Київщини Олексія Дрозденка. Фото

На підтвердження цього військовослужбовці 142-ї окремої механізованої бригади записали відео безпосередньо в населеному пункті та розгорнули там український прапор.

"Російське командування вкотре намагається видати бажане за дійсне та створити ілюзію просування на фронті", – пояснили воїни хвилю російських шейків про нібито захоплення селища.

Про що мова

В Запорізької області є одразу дві Воскресенки. Перше селище – на правому березі річки Верхня Терса (вище за течією на відстані 1,5 км розташоване село Барвінівка, нижче за течією на відстані 3 км розташоване село Заливне).

Воно розташоване за 74 км від обласного центру.

Воскресенка – наша! Українські військові спростували фейк росіян про захоплення населеного пункту на Запоріжжі

Воскресенка на актуальній мапі війни. Джерело: скриншот

Друге – в Пологівському районі області. Воно перебувало під російською окупацією з березня 2022 року. Проте у вересні поточного року стало відомо, що і ця Воскресенка в результаті контрнаступу була звільнена і зараз контролюється Україною.

А загалом Сили оборони за результатами останніх наступальних операцій відновили контроль над понад 800 квадратними кілометрами української території.

Як повідомляв OBOZ.UA, українські захисники пояснили логіку контрнаступальних операцій: військове командування під час планування наступальних операцій має насамперед оцінювати шанси на досягнення конкретного результату. Тому для проведення контрнаступу обирають ті ділянки фронту, де Сили оборони мають реальні можливості для успіху, а не просто намагаються атакувати противника на найскладніших напрямках.

Схожі теми
ЗСУКонтрнаступ ЗСУТимчасова окупація українських містКарти бойових дій в УкраїніУкраїнаЗапоріжжявійськовіЗбройні Сили України
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!