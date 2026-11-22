Український військовий знищив ворожий безпілотник за допомогою звичайного автомата АКС. Це відбулось на Слов’янському напрямку (Донеччина).

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Ефектне відео збиття опублікували в 81-й окремій Слобожанській аеромобільній бригаді. Там зазначили, що українські захисники продовжать знищувати російські дрони незалежно від їхньої швидкості всіма доступними засобами.

"Під час бойового чергування на Слов’янському напрямку військовослужбовець мобільної вогневої групи зенітного ракетного дивізіону 81 ОАеМБр уразив ворожий реактивний безпілотник зі звичайного АКС", – йдеться в повідомленні військових.

Раніше в мережі показали, як українські воїни влаштували справжнє пекло для окупантів на дорогах тимчасово окупованих територій Донеччини і Запоріжжя. Безпілотники Сил оборони продовжують різати там ворожу логістику.

Як розповідав OBOZ.UA, систематичні удари по ворожій логістиці тривають вже не перший місяць поспіль. Сили оборони нищать паливозаправники і вантажівки з боєприпасами.

Водночас після того, як 17 листопада Сили оборони України атакували Кримський міст і там обвалилась арка і частина дорожнього полотна – навантаження на так званий "сухопутний коридор до Криму", що проходить через окуповану материкову частину України, значно зросло. Тож в українських пілотів тепер є значно ширший вибір цілей.