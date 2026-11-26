Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило удар по нафтопереробному заводу "Слов'янськ-Еко" у місті Слов'янськ-на-Кубані Краснодарського краю РФ. Ураження відбулося в ніч проти 26 листопада.

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Про це повідомила пресслужба ГУР МО, зазначивши, що атака на цей об'єкт є повторною. "Двічі в десятку", – заявили в Telegram-каналі відомства.

Удари вдалося нанести по ключовим виробничим потужностям, резервуарному парку і транспортним трубопроводам. Внаслідок обстрілу на підприємстві розгорілася пожежа.

"НПЗ потужністю до 5,2 мільйона тонн переробки нафти на рік виробляє бензин, дизель і мазут, які Росія використовує, зокрема, для забезпечення своєї армії.

Нова атака припала на період відновлення заводу після попередніх уражень – тепер російській воєнній машині доведеться втрачати час і темпи у своїх злочинних планах", – зауважили в ГУР МО.

Нагадаємо: у мережі раніше повідомляли про цей обстріл. ЗМІ заявляли, що на заводі, імовірно, було пошкоджено установку атмосферної дистиляції нафти, трубопровід темних нафтопродуктів і бензинової фракції, резервуари для зберігання та пов'язані з ними трубопроводи. На території відбулися пожежі й розлив нафтопродуктів.

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Він є найближчим російським НПЗ до тимчасово окупованого Криму. Виробляє бензин, нафту, гасову фракцію, вакуумний газойль, мазут тощо, переробляючи за рік до 5,2 млн тонн нафтопродуктів. У 2024-у на експорт росіяни відправили 4,111 млн тонн продукції цього НПЗ.

Попередній успішний обстріл "Слов'янська-Еко" відбувся вночі 13 вересня. Його провели воїни Головного управління розвідки у співпраці з Силами оборони.

Головні історії дня

Як писав OBOZ.UA, у листопаді темпи переробки нафти на підприємствах Російської Федерації впали до найнижчого рівня за понад 20 років. Станом на понеділок, 23 листопада, загальний обсяг переробки на НПЗ РФ складав від 2,6 до 2,7 мільйона барелів на день – приблизно вдвічі менше, ніж 30 жовтня.