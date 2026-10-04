"Встановили понад 12 турелів": Зеленський про захист столиці від дронів

У Києві вже встановили понад 12 турелів для посилення захисту міста від російських атак. Водночас захист столиці від ворожих ударів має бути багаторівневим і постійно вдосконалюватися.

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Про це 4 жовтня заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з канцлером Німxеччини Фрідріхом Мерцом у Києві, повідомляє РБК-Україна. За словами глави держави, проєкт лише набирає обертів.

"Почали ставити турелі. 12 плюс вже поставили в столиці", – сказав Зеленський.

Водночас президент наголосив, що ефективний захист від повітряних атак потребує комбінованого підходу. Один із його елементів – дрони-перехоплювачі, яких наразі недостатньо.

"Комбінований захист. Тільки так. Плюс дрони-перехоплювачі, їх поки що мало. І не такий відсоток, як бажано мати... Все буде прибувати", – зазначив Зеленський.

Президент заявив, що Росія може змінювати тактику масованих атак, роблячи ставку не на кількість, а на характеристики застосовуваного озброєння.

"Що стосується масованих ударів, приблизно такі удари, які ми зараз бачимо, я вважаю, що вони будуть йти не в кількість, а в якість, переходити з використання звичайних шахедів до максимального застосування реактивних", – сказав Зеленський.

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Реактивні безпілотники рухаються швидше за звичайні ударні БпЛА, тому їх складніше виявляти та перехоплювати. Саме тому Україна розвиває кілька напрямів протидії таким повітряним цілям.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що Росія має до 700 балістичних ракет у запасі та кілька тисяч інших ракет. За його оцінкою, щомісяця країна-агресор виробляє близько 130–140 балістичних ракет.

Президент також наголошував, що протидіяти цьому потрібно за допомогою санкцій, ураження місць виробництва та зберігання ракет і дронів, а також перекриття ланцюжків постачання компонентів для російської зброї.