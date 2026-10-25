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Вся територія в диму: в Росії під удар крилатих ракет потрапив завод "Енергія". Перші фото та відео

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read2 хв
4,1 т.
Вся територія в диму: в Росії під удар крилатих ракет потрапив завод "Енергія". Перші фото та відео
У Росії під удар крилатих ракет потрапив завод "Енергія". Джерело: Еxilenova+

Удень 25 жовтня в Липецькій області РФ пролунала серія потужних вибухів на тлі атаки ракет і безпілотників. Ціллю удару став завод "Энергия" у місті Єлець.

Після влучань над територією підприємства піднявся величезний стовп диму. Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал Еxilenova+.

Результати операції

За інформацією очевидців, по заводу вдарили крилаті ракети. Офіційно не повідомлялося, який саме тип озброєння використали для атаки.

Водночас моніторингові канали писали, що українські війська застосували британські крилаті ракети Storm Shadow. Щонайменше кілька ракет досягли цілі, що спричинило сильне задимлення на території підприємства.

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Губернатор Липецької області Ігор Артамонов прокоментував атаку на регіон. Чиновник підтвердив, що атаку зазнала промислова зона міста Єлець.

"Інформація про постраждалих уточнюється. Оперативні служби вже працюють на місці події. Прошу мешканців суворо дотримуватись заходів безпеки при ракетній загрозі. Не виходьте з укриттів до офіційного сигналу відбою", – написав Артамонов.

Вся територія в диму: в Росії під удар крилатих ракет потрапив завод ''Енергія''. Перші фото та відео

Результати ракетного удару. Джерело: Еxilenova+

Вся територія в диму: в Росії під удар крилатих ракет потрапив завод ''Енергія''. Перші фото та відео

Підприємство атакували ракети. Джерело: Еxilenova+

Що відомо про підприємство

ПАТ "Енергія" (Єлець, Липецька область) – один із ключових стратегічних об'єктів військово-промислового комплексу РФ, що забезпечує автономним електроживленням широку номенклатуру російської військової техніки та ракетного озброєння.

Це провідний розробник та виробник хімічних джерел струму в РФ – первинних елементів, первинних батарей та акумуляторів різного призначення. Завод входить до списку системотворчих підприємств оборонно-промислового комплексу Росії.

Підприємство є критично важливою ланкою в ланцюжку виробництва високоточної зброї та сучасної військової техніки РФ, оскільки спеціалізується на випуску спеціалізованих елементів живлення, стійких до екстремальних навантажень та температур.

1Завод виробляє хімічні джерела струму та батареї для автономних систем наведення, бортової електроніки та систем підриву ракетних комплексів. Зокрема, компоненти виробництва "Енергії" використовуються в елементах живлення для оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК) "Іскандер-М", а також для крилатих ракет різних типів (включаючи лінійку "Калібр" та ракети серії Х-101/Х-555).

Вся територія в диму: в Росії під удар крилатих ракет потрапив завод ''Енергія''. Перші фото та відео

Вибухи на території заводу. Джерело: Еxilenova+

Нагадаємо, 24 жовтня в російському місті Омську, розташованому більш ніж за 2500 км від кордону України, пролунали вибухи. Українські безпілотники уразили хімічний завод "Омский каучук" і логістичний центр маркетплейсу Ozon, на території обох об’єктів зафіксували пожежі.

Як писав OBOZ.UA, раніше у російському Орлі пролунали вибухи. Повідомлялося про влучання ракет у завод "Протон", який виробляє електронні компоненти для російського військово-промислового комплексу.

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