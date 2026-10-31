Втрати армії Путіна убитими та пораненими можуть сягати 2,1 млн: в The Economist навели цифри

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила від 374 до 770 тисяч військових убитими. Разом із пораненими сукупні втрати окупаційних військ становлять від 1,4 до 2,1 млн осіб.

Відео дня

Такі дані наведені в оновленій статистичній моделі британського видання The Economist. Журналісти переглянули попередні оцінки та простежили динаміку втрат російської армії від початку повномасштабної війни.

Як змінювалася кількість загиблих російських військових

За оцінками The Economist, кількість загиблих у російській армії за останні місяці суттєво зросла.

Зокрема, від травня 2026 року нижня межа оцінки збільшилася на 94 тисячі осіб, а верхня – на 252 тисячі. Загалом за 15 місяців досліджень мінімальна оцінка кількості загиблих майже подвоїлася, тоді як максимальна зросла у 2,2 раза.

Для порівняння, у липні 2025 року The Economist оцінював кількість загиблих російських військових у 190–350 тисяч. У травні 2026-го цей показник становив уже 280–518 тисяч осіб.

Через засекреченість офіційних даних про втрати російської армії The Economist застосовує комплексний підхід до їх оцінювання. Видання поєднує інформацію західних розвідувальних служб, оборонних відомств і незалежних дослідників із даними власного трекера бойових дій. Він щодня відстежує ситуацію на лінії фронту та інтенсивність бойових зіткнень.

РЕКЛАМА

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що, за даними Генерального штабу ЗСУ, лише за добу 30 жовтня українські воїни ліквідували 1670 російських загарбників. На ранок 31 жовтня загальна кількість втрат Росії в особовому складі від початку повномасштабного вторгнення сягнула 1 588 170 осіб, згідно з підрахунками українського командування.

За цей самий період Сили оборони знищили 19 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, два засоби ППО та 1663 безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Водночас у травні цього року BBC спільно з російським виданням "Медіазона" та командою волонтерів встановили імена 223 539 російських військових, ліквідованих під час війни проти України. Для цього дослідники проаналізували відкриті джерела, зокрема некрологи, фотографії з кладовищ і військових меморіалів, а також дані державних реєстрів.

Головні історії дня