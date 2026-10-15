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Втрати Росії в війні з початку 2026 року перевищили 350 тис.: Генштаб назвав найбільш смертоносний місяць

Катя ПомазанКатя Помазан
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Втрати Росії в війні з початку 2026 року перевищили 350 тис.: Генштаб назвав найбільш смертоносний місяць
У Генштабі оприлюднили нові дані про втрати ворога. Джерело: російські ЗМІ

З початку 2026 року втрати російської армії у війні проти України сягнули 350 260 військовослужбовців. Найбільше особового складу окупанти втратили у вересні.

Тоді показник й перевищив 46 тис. осіб. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

У вересні 2026 року втрати російських військ становили 46 230 військовослужбовців. Це найбільша кількість за один місяць від початку року.

Динаміка втрат російської армії протягом 2026 року була такою:

  • У січні російські війська втратили 31 710 військовослужбовців, у лютому – 26 090, у березні – 31 960, а у квітні – 32 980 осіб.
  • У травні показник становив 33 760 військових, у червні – 39 290, у липні – 42 860, а в серпні – 42 020 осіб.
  • У вересні втрати зросли до 46 230 військовослужбовців.
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Найменший місячний показник від початку 2026 року за наведеними даними зафіксували в лютому – 26 090 осіб. Надалі втрати російської армії переважно зростали, досягнувши максимуму у вересні.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що за добу 14 жовтня українські воїни відмінусували ще 1880 російських загарбників. Загальні втрати армії РФ в особовому складі за час повномасштабного вторгнення зросли до 1 559 230 осіб.

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