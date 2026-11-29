У бою за Україну загинув молодий воїн із Прикарпаття Ігор Лила. Його життя обірвалося у серпні цього року, донедавна військовий вважався зниклим безвісти.

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1 грудня з Героєм, якому нвіки залишиться 24 роки, попрощаються на малій батьківщині. Про втрату повідомив мііський голова Івано-Франківська Руслан Марцинків.

Що відомо про Героя

"Франківська громада прощається з захисником. У боротьбі загинув Ігор Лила", – написав міський голова Івано-Франківська.

Згідно з повідомленням на Facebook-сторінці комунального підприємства "Міська ритуальна служба", народився Ігор Лила 18 червня 2002 року.

Загинув молодий солдат 15 серпня 2026, зазначено у повідомленні.

Згідно з даними на сайті Міністерства внутрішніх справ України у розділі "Зниклі громадяни", на які звернули увагу журналісти "Суспільне Івано-Франківськ", Ігор Лила упродовж кількох місяців вважався зниклим безвісти. Він пропав під Купʼянськом на Харківщині.

Датою зникнення чоловіка там вказано 28 червня.

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Прощання з Ігорем Лилою відбудеться у вівторок, 1 грудня:

09:00 – початок прощання із загиблим в Будинку смутку (м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова), 3);

10:20 – поховання воїна на Алеї Героїв міського кладовища в с. Чукалівка

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