В'язниця за фото могил: Кремль намагається приховати втрати на війні з Україною – Politico

У Росії докладають всіх зусиль, щоб приховати втрати на війні в Україні. Тих, хто документує загиблих, неодмінно чекає покарання, аж до довічного позбавлення волі.

Відео дня

Про це повідомило видання Politico. Метою приховування правди про втрати є те, щоб легше було наймати новобранців на війну, адже вони не бачитимуть реальної картини.

Кремль приховує втрати Росії на війні

Москва докладає всіх зусиль, щоб приховати дані про втрати окупантів на війні в Україні. У Росії закривають бази даних щодо втрат та переслідують тих, хто документує загиблих.

Так, останнім часом російська влада попереджала, що фотографування військових поховань може закінчитись довічним ув'язненням. Водночас Федеральна служба безпеки патрулює кладовища з військовими похованнями, щоб ловити правопорушників.

У квітні 2024 року речник Кремля Дмитро Пєсков нагадав журналістам, що інформація про втрати є "державною таємницею", а звітування про втрати залишається "виключною перевагою Міністерства оборони".

У виданні зазначили, що з літа по всій Росії було заарештовано кілька десятків людей. Звинувачення, яке їм висунули в цих закритих судових процесах, – державна зрада, а саме співпраця з українськими спецслужбами.

Одним із таких прикладів є те, як у вересні російський суд у Ярославлі засудив чоловіка середнього віку до 14 років позбавлення волі у виправній колонії за фотографування надгробків російських солдатів, які загинули в Україні.

РЕКЛАМА

Росія також приховує інформацію про судові справи щодо окупантів

Москва також приховує інформацію про судові справи щодо загиблих солдатів. На початку 2025 року спостерігалося безпрецедентне зростання кількості судових справ про оголошення солдатів зниклими безвісти або мертвими.

У виданні наголосили, що військові частини зазвичай звертаються до судів із проханням оголосити солдатів загиблими, якщо вони не повертаються з поля бою протягом місяців.

Кремль ретельно приховує інформацію про свої втрати, щоб легше наймати солдатів для відправлення на війну, наголосив російський військовий аналітик Ян Матвєєв.

Головні історії дня

"Це спосіб обдурити потенційних новобранців. Якби люди могли легко дізнатися, який відсоток контрактників виживає на фронті – або як довго, ймовірно, протримається новий новобранець – було б надзвичайно важко вербувати навіть 30 000 військовослужбовців на місяць", – сказав Матвєєв.

Він додав, що, приховуючи втрати, Москва також прагне справити враження на "зовнішню аудиторію" – зокрема, на Дональда Трампа – щоб переконати його, що армія Путіна показує успіх на фронті.

Втрати в Росії більші, ніж за 10 років війни в Афганістані

Втрати Росії на війні в Україні вже значно перевищують втрати СРСР в Афганістані, конфлікті, який тривав майже десять років. Тоді Кремль так само прагнув приховати справжню ціну війни.

РЕКЛАМА

Родичам загиблих в Афганістані заборонялося вигравірувати місце смерті своїх близьких на надгробках.

"Не можна було позначати могилу будь-яким чином, який би вказував на те, що людина загинула на війні, – сказав Джефф Джонс, професор історії в Університеті Північної Кароліни. – Деяких (родичів. – Ред.) навіть змушували проводити похорони вночі, щоб це не привертало уваги".

Пізніше родичам дозволили вигравірувати слова "героїчно загинув, виконуючи інтернаціональний обов’язок", але писати "загинув в Афганістані" ніколи не дозволялося.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що за добу 11 листопада українські воїни відмінусували ще 2150 російських загарбників. Загальні втрати армії РФ в особовому складі за час повномасштабного вторгнення зросли до 1 616 330 осіб.