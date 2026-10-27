"Вибили ворога, закріплюємось на нових позиціях": Зеленський повідомив про важливу операцію на Куп'янському напрямку. Відео

Україна почала підземний наступ на Купʼянському напрямку. Сили оборони України проводять операцію "Велес", під час якої вже знищили понад сотню російських військових та взяли в полон більш як 30 окупантів. Українські військові також здійснили просування під землею на понад 15 кілометрів та закріплюються на нових позиціях.

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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у соцмережах. Про перші результати та перебіг операції доповіли командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий, командир 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія" Ігор Оболєнський та заступник керівника Офісу президента Павло Паліса.

Українські військові використали підземні комунікації

Зеленський нагадав, що російські військові раніше намагалися використовувати підземні газові комунікації для просування через українські позиції та переходу до штурмових дій.

Українські захисники, своєю чергою, адаптували цю тактику та модернізували її, зробивши використання підземних маршрутів більш продуманим і технологічним.

"Бережемо життя наших людей, завдаємо втрат окупанту та досягаємо визначених цілей на Купʼянському напрямку", – зазначив президент.

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Понад 15 кілометрів під землею

Одним із ключових результатів операції Зеленський назвав просування українських військових під землею на понад 15 кілометрів. За його словами, такі дії дають змогу українським підрозділам уникати зайвих втрат і водночас завдавати ударів російським військам.

Президент також повідомив про понад 100 знищених російських окупантів і більш як 30 взятих у полон військовослужбовців РФ.

Головні історії дня

Операцію проводить 2-й корпус Національної гвардії України "Хартія". Її сили продовжують діяти на Куп’янському напрямку та закріплюватися на досягнутих позиціях.