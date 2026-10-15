"Видно по звітах": стало відомо, чи відновилась робота військової версії Starlink в Україні

Робота військової версії супутникового зв’язку Starlink – Starshield – в Україні відновилася та триває. Це підтверджують звіти українських підрозділів.

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Водночас Міністерство оборони продовжує з’ясовувати причини та обставини обмежень, запроваджених напередодні. Про це OBOZ.UA повідомили джерела у відомстві.

Робота Starshield у русі відновилася

"Станом на зараз робота Starshield у русі відновилася і продовжується, фіксуємо це по звітах від підрозділів", – повідомили джерела у Міністерстві оборони України.

Міноборони з’ясовує причини обмежень

Попри відновлення роботи Starshield у русі, Міністерство оборони продовжує комунікацію для з’ясування всіх причин та обставин обмежень, запроваджених напередодні.

Що відомо про обмеження Starshield

14 жовтня радник президента України з оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов і колишній радник міністра оборони України Сергій Стерненко повідомили, що SpaceX запровадила обмеження швидкості до 100 миль на годину – приблизно 160 км/год – для терміналів, підключених до мережі Starshield.

Starshield – це військова версія супутникової мережі Starlink, розроблена SpaceX для урядового використання. Вона має вищий рівень захисту та стійкості до перешкод, тоді як звичайний Starlink призначений переважно для цивільних і комерційних потреб.

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До запровадження обмежень українські сили могли запускати безпілотники зі швидкістю понад 160 км/год, використовуючи Starshield.

Генеральний директор SpaceX Ілон Маск 14 жовтня заявив, що рішення щодо швидкості та обмежень використання Starshield належать до повноважень американських військових і, зрештою, президента США Дональда Трампа. Водночас Starlink є комерційною послугою, яку контролює SpaceX.

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров у відповідь повідомив, що SpaceX відновила можливість підключення українських терміналів Starlink на швидкості до 160 км/год. Водночас він наголосив, що повне скасування обмежень швидкості Starshield має вирішальне значення для оборони України.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, обмеження швидкості супутникового зв’язку Starshield компанії SpaceX можуть ускладнити перехоплення російських реактивних безпілотників і проведення українських ударів середньої дальності. В ISW зазначили, що ці зміни можуть послабити українську протиповітряну оборону та поставити під загрозу операції проти російської логістики.

Водночас російський військовий блогер, пов’язаний із Кремлем, визнав, що ситуація створює для російських сил "вікно можливостей" для ударів по українській інфраструктурі.