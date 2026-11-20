Російсько-українська війна давно отримала статус високотехнологічної. Від нарощування кількості та спроможностей різних дронів та НРК залежить успіх бойових операцій, прилади нічного бачення зробили ведення бойових дій цілодобовим, а впровадження терміналів супутникового зв'язку розширюють можливості ударів вглиб території противника та дозволяють мати стабільний інтернет навіть на передньому краї.

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Утім, жодна технологія не здатна замінити піхотинця. Там, де стоїть піхота, починається лінія бойового зіткнення. Піхотинці відбивають, зачищають та закріплюються на позиціях. Штурмові дії – без сумніву найважче та найризикованіше завдання підрозділів. Для цього у у лавах Сил Оборони з'явилась нова бойова одиниця – окремі штурмові полки. Про історію їхню та бойовий шлях – у матеріалі.

Криза в ЗСУ

Хоча офіційно штурмові полки сформувались вже під час повномасштабної війни, їхні витоки сягають далекого 2014 року. Після Революції гідності та початку російської агресії на сході України Збройні сили переживали період кризи.

На папері чисельність армії була 100 тисяч військових, реально боєздатними лишались близько десятої частини – 9000 осіб. Бригади не були повністю укомплектовані, а велика частина техніки – несправною. До того ж, нещодавна втеча вищого військового та політичного керівництва фактично паралізувало управління ЗСУ.

У той час один за одним створюються добровольчі формування, які, попри загальний хаос у лавах армії, відправляються на схід та чинять спротив окупантам. Замість фінансування з бюджету ці з'єднання покладалися на волонтерську допомогу та власні зв'язки, а їхня організація відрізнялася від штатних частин ЗСУ.

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1 ОШП

Одним з таких підрозділів став ДУК "Правий сектор". У липні 2014 року на базі 5 окремого батальйону створили штурмову роту, яка стала попередницею 1 окремого штурмового полку. А вже менш, ніж через рік, його очолив Дмитро "да Вінчі" Коцюбайло, ім"я якого носить ОШП зараз. Під його керівництвом бійці брали участь у боях на Донеччині та Луганщині, зокрема в районі Карлівки, Пісків, Савур-Могили, Авдіївки та за Донецький аеропорт. Через рік після створення у серпні 2015 рота відокремилася від 5 батальйону ДУК та стала самостійною одиницею корпусу.

Головні історії дня

З початком великої війни географія боїв підрозділу, який до цього діяв переважно на Донеччині, сильно змінилася. Військові виконували завдання на Київському, Куп'янському, Запорізькому, Лиманському та Курахівському напрямках. Активну участь брали також у Слобожанському контрнаступі, в результаті якого звільнили Куп"янськ, Ізюм, Балаклію та ще нищку населених пунктів.

Змінилася і організаційна структура. Нові виклики на полі бою вимагали збільшення чисельності, залучення нових фахівців та взаємодії з регулярними військовими частинами. У квітні 2022 року внаслідок об'єднання 1 штурмової роти під командуванням Коцюбайла та підрозділу "Гонор" Сергія Філімонова утворили батальйон "Вовки да Вінчі", який став частиною 7 центру Сил спеціальних операцій. Однак вже через півроку у жовтні батальйон увійшов до складу новоствореної 67 окремої механізованої бригади ДУК.

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Своє ім'я в історію російсько-української війни "Вовки да Вінчі" назавжди вписали у 2023 році завдяки обороні "Дороги життя" – траси Бахмут – Часів яр – Хромове, яка була єдиною артерією українського гарнізону для вивезення поранених та постачання боєприпасів і провізії.

Після загибелі бойового командира Дмитра "да Вінчі" Коцюбайла батальйон пережив організаційні зміни. У лютому 2024 року заступник начальника розвідки 1 ОШБ 67 ОМБр Сергій Філімонов та очільниця медичної служби "Ульф" Аліна Михайлова заявили про перехід "вовків" до складу 59 мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка. Водночас частина бійців залишилася. За словами Філімонова, розпад відбувся через бажання новопризначеного командира списатися з армії. Але нинішній командир 1 ОШП Дмитро "Перун" Філатов наполягає: розійшлися через різне бачення у підходах до війни.

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Після розколу 1 батальйон продовжив тримати позиції на найгарячіших напрямках, зокрема на Куп'янському. У лютому 2024 року росіяни вже більш як півроку намагалися відновити своє положення поблизу деокупованого 1,5 роки тому міста. Після просування в районі сіл Крохмальне та Табаївка загарбники прагнули взяти Куп'янськ "у кліщі". Саме сюди 1 ОШБ перекинули тоді для стабілізації ситуації.

"Поблизу Табаївки противник мав успіх, забрав ділянку фронту доволі немаленьку. Ми прибули сюди для відновлення позицій. На даний момент сама лінія стабілізована [...] Наша основна задача – проводити штурмові дії та відновлювати території. На сьогоднішній день ми просунулися на кілометр в глибину та близько кілометра в ширину", – підводив тоді проміжні підсумки операції командир батальйону.

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У квітні 2025 року батальйон офіційно розширили до полку. Це стало п'ятою реорганізацією підрозділу з початку повномасштабного вторгнення. Утім, на бойові спроможності не вплинуло. До осені цього року бійці продовжують стримувати ворога під Покровськом та поблизу Гуляйполя.

33 ОШП

На відміну від 1 ОШП, 33 Окремий штурмовий полк сформувався вже під час великої війни, спершу як батальйон – у грудні 2023 року. Утім, його засновник Валентин Манько також є вихідцем з ДУК "Правий сектор".

У 2014 році колишній аграрний бізнесмен створив власний загін для боротьби з сепаратистами на сході України, а згодом став заступником командира Добровольчого українського корпусу. Під час антитерористичної операції брав участь у боях за Новогродівку, Піски, Первомайське, Іловайськ, Дебальцеве та Донецький аеропорт.

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З початком повномасштабного вторгнення Манько очолив підрозділ "Big cats", який складався з добровольців. Бійці боронили Київщину, а згодом співпрацювали з Головним управлінням розвідки. Однак літній контрнаступ 2023 року підрозділ Манька зустрічав вже будучи частиною сухопутних військ, якими тоді командував Олександр Сирський.

Ексголовком та Валентин Манько знайомі ще з 2014 року. З тих часів між ними сформувались міцні робочі відносини. А 8 років потому довіра Сирського до Манька досягла свого апогею.

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Одразу після створення батальйон тримав позиції на Харківському напрямку. Бійці підрозділу штурмували село Глибоке, а після прориву росіян у травні 2024 року брали участь у обороні Липців та штурмі Вовчанського агрегатного заводу спільно з ГУР, внаслідок чого територію підприємства звільнили від загарбників.

Однак найвизначнішою операцією для батальйону стала курська у серпні 2024 року. 33 ОШБ був серед перших підрозділів, хто перетинав кордон, заходив у Суджу та рухався вглиб території країни-агресорки. Пізніше вели бої в районі Рубанщини, Михайлівки, Мирного та Тьоткіно. Командир підрозділу так описував роль 33 ОШП на Курщині

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"Ми взяли на Курщині неймовірну кількість полонених, перенесли війну до них, перетерли всі підрозділи, відтягли війну з усього фронту – бо ми не могли на 100% знати, що зможемо втримати всю лінію фронту", – зазначав Валентин Манько.

У грудні 2024, через рік після формування, 33 ОШБ офіційно розширили до полку. У той час військові виконували завдання на Покровському відтинку, де відзначилися успішними операціями, зокрема захопленням ворожого бліндажа.

Наступного року полк переїхав на не менш гарячий напрямок фронту – Запорізький. Там бійці полку брали участь у звільненні Малих Щербаків, зупинили спробу прориву окупантів поблизу Добропілля та зачистили Тернувати з сусіднім селом Придорожнє. Тоді це завадило стратегічним планам РФ.

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"Обидва населені пункти лежать на західному березі річки Гайчур (карта). У разі закріплення противника на західних берегах цієї природної перешкоди, яка на сьогодні є +/- лінією бойового зіткнення, у ворога відкриваються широкі подальші перспективи. Наступним природнім рубежем є річка Верхня Терса, а далі – Запоріжжя", – описував значення операції військовий оглядач Василь Пехньо.

225 ОШП

Чи не найбільш боєздатним окремим штурмовим полком є 225. Саме цей підрозділ 6 серпня 2024 року прорвав російську оборону на Курщині. Стрімкий рейд застав противника зненацька.

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"Росіяни були не готові, на першій лінії стояли строковики, молоді пацани, які ще життя не бачили, – вони охоче здавались у полон, опір був мінімальним. Контрактники та "Ахмат" втекли першими, а строковиків покинули. Якщо порівнювати підготовку нашого батальйону з супротивником, то підготовка та мотивація в нашому батальйоні на порядок вища, ніж у супротивника", – згадує боєць на позивний "Сан Санич".

За словами командира 225 ОШП Олега Ширяєва, за першу добу тоді вдалося просунутися на 10 км вглиб території РФ, на другу – подолати ще вдвічі більшу відстань.

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Проте підрозділ не одразу створювався для перекидання війни на територію Росії. Історія 225 ОШП – це шлях від оборонного з'єднання до штурмового. 8 березня 2022 року на базі 127 окремої бригади територіальної оборони Харкова виник 225 батальйон. У той час місто було за крок до російської окупації, а основу бату становили місцеві добровольці, які стали на захист мільйонника.

Після оборони Харкова та області підрозділ веде бої на Донеччині, зокрема на одному з найгарячіших на той момент напрямків – Бахмутському. Характер завдань, які ставлять бійцям, починає змінюватись – військові дедалі частіше проводять наступальні дії.

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Вже у липні 2023 року, в самий розпал літнього контрнаступу, підрозділ вийшов зі складу територіальної оборони та став окремим штурмовим батальйоном Сухопутних військ. Під час битви за Авдіївку батальйон утримував логістичний коридор, яким інші частини виходили з напівоточеного міста. Паралельно бійці обороняли район Ласточкиного.

Після падіння Авдіївки наприкінці лютого батальйон передислоковується північніше – у Часів Яр. Кілька місяців 225 залишався єдиним підрозділом за каналом Сіверський Донець – Донбас, а у липні підрозділ виходить з 70-денного оточення.

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Згадана вже курська операція влітку 2024 стала точкою неповернення як для підрозділу, чий бойовий досвід виходив далеко за межі батальйону тероборони, так і для країни-агресорки, які на початку вторгнення розраховували на бліцкриг, а тепер вимушені перекидати резерви, щоб витіснити Сили Оборони з власної території.

4 лютого 2025 року підрозділ масштабували до полку. Вже після розширення військові почали виконувати задачі на Сумщині, де відзначились, зокрема, звільненням Андріївки.

"Цими діями вдалося, по-перше відволікти сили з інших сіл, адже ворог вгризся в Андріївку. По-друге, зупинити подальше просування до важливих населених пунктів Хотінь та Писарівка", – писали аналітики DeepState.

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Бійці полку тримали позиції на Покровському напрямку, зокрема в районі села Панківка. А наприкінці грудня звільнили від окупантів одразу 5 населених пунктів на Дніпропетровщині – Орестопіль, Новоселівка, Соснівка, Хороше та Вороне.

Влітку 2026 року бойові здобутки полку опинилися в тіні скандалів. Наприкінці липня журналістка Анна Калюжна випустила велике розслідування про системні зловживання всередині підрозділу. Військові та їхні родичі свідчили про побиття, незаконне утримання ("ями" та "дерево правди") та застосування зброї проти українських військових.

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Також журналісти опублікували аудіозапис, на якому людина, голос якої схожий на командира 225 ОШП Олега Ширяєва, наказує стріляти в бійців, які самовільно залишають позиції.

Командування відкинуло звинувачення у використанні загороджувальних загонів, а сам Ширяєв пояснив спірний аудіозапис тим, що йшлося не про розстріл своїх, а про суворі правила координації та ідентифікації бійців на тлі того, що російські окупанти часто переодягаються в український піксель або мультикам.

З вересня 225 Окремий штурмовий полк перебуває у оперативному підпорядкуванні 7 корпусу ДШВ та виконує завдання на Гуляйпільському напрямку. Бійці руйнують плани ворога з окупації Запоріжжя. За 10 днів роботи підрозділ завдав збитків ворожій армії на понад півмільярда доларів, знищивши, зокрема 2 САУ та 2 артилерійські гармати, а за місяць бійці стерли цілий батальйон загарбників: понад півтисячі російських солдат загинули, а більш, ніж 300 – важко поранені. Окрім того, 55 одиниць військової техніки знищили, а понад 1000 ворожих дронів не долетіли до своїх цілей.

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425 ОШП

Ще одним штурмовим полком, який влітку 2026 року опинився в центрі суспільної уваги, став 425 ОШП "Скеля". Журналістка Катерина Лихогляд випустила на "Бабелі" розслідування, в якому нарахувала щонайменше 26 небойових смертей новобранців підрозділу. Окрім того, видання написало про катування та знущання всередині полку, зокрема про побиття, прив'язування до стовпів та квадроциклів і мінування периметрів навчального центру.

Попри скандали, полк здобув чимало перемог на фронті. Створений на початку повномасштабного вторгнення як мобільно-вогнева група, згодом перетворився на окремий розвідувальний батальйон.

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Вже через півроку після створення батальйон бере активну участь у Слобожанському контрнаступі. Бійці "Скелі" одними з перших зайшли у Бражівку, що за 18 км від Ізюма, а згодом – і у сам адміністративний центр.

Після харківської кампанії батальйон переїжджає на Донеччину – у район Соледару. Завдяки ефективній аеророзвідці, на яку робило ставку командування, бійцям кілька місяців вдається протидіяти значно чисельнішій ПВК "Вагнер" та утримувати місто.

Переломним моментом в історії формування стала битва за Бахмут. Саме на цих теренах батальйон перестає бути розвідувальним і виконує все більше штурмових операцій. Водночас аеророзвідка "Скелі" коригує вогонь всього артилерійського угруповання ЗСУ в місті.

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У цій ролі підрозділ бере участь у літньому контрнаступі 2023 року. Батальйон відзначається, зокрема, штурмами Роботиного на Запоріжжі – однієї з найскладніших ділянок фронту на той момент. Бійці щодня під загрозою артилерії та авіації долали щільну систему російських укріплень та мінні поля. В таких умовах вони не лише просувалися, а й брали полонених.

У 2024 році бойова географія "Скелі" охопила нові складні напрямки. Серед них – Вугледар. 22 липня в ході нічної операції штурмовики вибили росіян з позицій під містом, використавши стрімкий маневр на бойовій машині Bradley.

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На наступний день в іншій частині Донеччини бійці зачистили від ворога будинки, підвали та елеватор у Нью-Йорку. Лише за кілька днів український обмінний фонд поповнився понад двадцятьма окупантами, а деякі ділянки поля бою перестали бути "червоними".

У грудні батальйон зачистив від окупантів Роздольне та почав штурмувати село Шевченко біля Покровська. Сам населений пункт бійці звільнили у березні 25-го, а Покровський напрямок став важливим районом ведення боїв для підрозділу.

На околицях міста "Скеля" звільняє Котлине та відкидає окупантів від Піщаного, що ставить хрест на стрімкій окупації Покровська. Ці операції бійці проводять вже у статусі полку, до якого підрозділ розширили у січні 2025 року. В ході боїв за Покровськ полк впроваджує інновації – для підвищення ефективності мобільних груп там створюють мотоциклетну роту.

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У 2026 році битва за цей критично важливий логістичний вузол продовжилася, а сам полк став великим штурмовим підрозділом. За даними АрміяInform, полк виконував завдання у дев'яти смугах відповідальності різних угруповань, корпусів і бригад.

Нині ж під Куп"янськом бійці відкрили новий фронт – підземний. Проводячи операцію "Імпасібл", "Скеля" блокує росіян, які намагаються потрапити до міста через газогін.

"Уся основна війна відбувається нагорі, на землі. Не можна відкидати одне й зосереджуватися на іншому – це має відбуватися одночасно, паралельно. Якщо є можливість [використовувати] газопроводи, то треба їх використовувати. Якщо не можна використовувати повноцінно, то принаймні блокувати, щоб противник не проникав по них до нас у тил", – розповів проєкту Донбас Реалії начальник штабу 425 ОШП Андрій Федорук.

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475 ОШП "CODE 9.2"

Харківська наступальна операція стала "бойовим хрещенням" для багатьох штурмових полків. 475 ОШП – не виняток. Підрозділ сформувався в складі 92 окремої штурмової бригади, а у вересні 2022 року брав участь у боях за Шевченкове, Куп'янськ та Великий Бурлук.

Вже наступного року підрозділ зробив стратегічну ставку на дрони та з розвідувального з'єднання перетворився на один із перших в ЗСУ експериментальних взводів ударних БПЛА.

Новий етап бойового шляху припав на битву за Бахмут, під час якої "сірківці" відзначилися обороною "Дороги життя" Бахмут – Хромове – Часів Яр. За два місяці два екіпажі дронів знищили понад 600 росіян, переважна більшість яких – "вагнери".

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У 2024 році підрозділ масштабувався до рівня роти ударних безпілотників. Восени "CODE 9.2" перекинули на Курщину для підсилення українського контингенту в небі. В районі Суджі бійці вели розвідку та знищували як особовий склад, так і теніку.

За рік на рахунку роти понад 7 тисяч ворожих цілей, з яких майже півтори тисячі – військова техніка на суму 400 мільйонів доларів.

У січні 2025 року на базі роти сформували 475-й окремий штурмовий батальйон. До безпілотної компоненти додали піхотні штурмові підрозділи, танки, артилерію та засоби протиповітряної оборони. Новою сторінкою бойового шляху стали бої за Куп’янськ, зокрема зачистка північних підступів Московки та Кіндрашівки.

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А вже через півроку у серпні підрозділ масштабують до полку та виводять зі складу 92 ОШБр. Відтоді військові ведуть бої на Запоріжжі та Харківщині. 475 ОШП розвиває концепцію так званих мультидоменних операцій, у якій технології та роботизовані системи стають невіддільною частиною штурмів.

Однією з найрезультативніших операцій є "Три дні та три ночі", в рамках якої уразии понад сотню одиниць ворожої техніки, зокрема, зенітної самохідної установки "Шилка" та самохідної артилерійської установки "Коксан".

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Альтернатива ДШВ?

2025 рік став переломним для зміни структури української армії. Від початку року батальйони один за одним почали розширювати до полків. Серед них, зокрема, і були 1-й, 225-й та 425-й.

Ці підрозділи часто відправляють "гасити пожежі" на небезпечні ділянки фронту. Перебуваючи у підпорядкуванні Сухопутних військ, ці полки нерідко отримували персональні бойові розпорядження від тодішнього Головнокомандувача. Через це їх нерідко називали "полками Сирського".

Майже всі окремі штурмові полки утворились на базі батальйонів, які були у складі Сухопутних військ, а їхні командири знайомі з Сирським з часів, коли він був очільником цього роду військ.

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Підрозділи зі складу ОШП у пріоритетному порядку отримували західні зразки техніки, а поповнення особового складу відбувалося фактично безперебійно.

У вересні того ж року Володимир Зеленський повідомив, що ухвалив рішення про створення Штурмових військ, які очолив згаданий вище командир 33 ОШП – Валентин Манько.

У Генеральному штабі тоді зазначили, що нововведення продиктовані реакцією на зміни характеру бойових дій. Водночас різницю між ДШВ пояснили ухилом полків саме на штурмові дії, а не на оборону.

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"Штурмові війська – це війська швидкого реагування. Вони діють на різних ділянках фронту там, де раптово виникла загроза або проблема – наприклад, прорив оборони, втрата позицій або населеного пункту. Головне завдання – швидко прибути, розгорнутися, вступити в бій, знищити ворога та відновити втрачене положення. Вони не мають власних ділянок та смуг оборони і не призначені для її ведення. Їхня задача вести наступальні, штурмові та рейдові дії", – зазначав речник Генштабу Андрій Ковальов у коментарі Українській правді.

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Після відставки Олександра Сирського з поста головнокомандувача окремі штурмові полки продовжують виконувати завдання на найгарячіших ділянках поля бою. З приходом Михайла Драпатого втратили преференції, які мали до цього. Полки "відрізали" від постійного комплектування людьми, а частину військових перевели до інших підрозділів. Водночас деякі ОШП вже передали у підпорядкування корпусам. Зокрема, 225 ОШП діє у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ, а 425 ОШП "Скеля" – передали 1 корпусу Національної гвардії "Азов".