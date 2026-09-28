27 вересня на Харківщині російські військові вивели з Куп'янської громади дев'ятьох цивільних і завели їх у газову трубу, яку раніше використовували для прихованого проникнення своїх штурмовиків у місто. Серед них були діти, літні люди та людина на милицях.

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Про це повідомили у 2-му корпусі Національної гвардії України "Хартія" у Facebook. Там же військові опублікували відео, на якому видно цю групу та чоловіків у цивільному одязі.

У "Хартії" зазначили, що українські підрозділи ведуть контрнаступальні дії, а окупанти намагаються вийти з району, ховаючись серед цивільних.

На кадрах видно дев'ятьох людей – дітей, літніх громадян та людину на милицях. Поруч із ними пересуваються чоловіки призовного віку в цивільному одязі. У "Хартії" припускають, що найімовірніше, це російські військові, які зняли форму та намагаються вийти з-під удару, прикриваючись цивільними.

Групу провели з Куп'янська через село Голубівка до газогону "Шебелинка – Острогозьк", а потім завели всередину труби.

У "Хартії" пояснили, що присутність дітей і літніх людей не дала українським військовим відкрити вогонь по групі:

"Цей газогін окупанти використовують, щоб непомітно завести в місто своїх штурмовиків. Тепер тією самою трубою вони викрадають цивільних. Дітям і літнім людям доведеться пройти в ній понад 10 кілометрів. Труба виходить у ліс, і звідти людей, імовірно, вивезуть на окуповану територію. Усю дорогу росіяни знімали їх на камеру.

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Українські військові бачили групу і не відкривали вогонь, бо там були цивільні: діти та люди похилого віку. Росіяни на це й розраховували", – йдеться у повідомленні.

Цю ситуацію прокоментував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Росія вкотре використовує українських цивільних як інструмент війни. Українські військові зафіксували переміщення російськими силами цивільних, зокрема дітей та людей похилого віку, через газопровід поблизу Куп'янська у напрямку тимчасово окупованої території. Людей змушували пересуватися під загрозою застосування зброї", – зазначив міністр.

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Глава МЗС наголосив, що цивільне населення не може використовуватися як інструмент війни чи примусово переміщуватися. За його словами, такі дії є грубими порушеннями міжнародного гуманітарного права та мають бути належним чином задокументовані й розслідувані, а винні – притягнуті до відповідальності.

У "Хартії" також попередили, що найближчим часом ці кадри можуть з'явитися в російських медіа під виглядом "евакуації" або "порятунку мирних жителів", а коментарі даватимуть проросійські місцеві. Водночас у корпусі ще раз наголосили: людей під конвоєм завели в трубу, тоді як росіяни, прикриваючись ними, намагалися вийти з району.

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Українські військові задокументували цей випадок, а зібрані матеріали передадуть для розслідування воєнних злочинів.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що українські штурмовики взяли в полон окупантів, які намагалися пройти в тил через 26-кілометрову газову трубу. Окупанти долали підземний маршрут протягом 5–6 діб, пересуваючись на електросамокатах і дитячих машинках. Загалом під час операції бійці полку "Арей" взяли в полон 54 російських військових.

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