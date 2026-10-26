"Вимальовується чіткий вектор": у мережі спрогнозували наступні цілі Сил оборони України на території РФ

Удари Сил оборони по низці важливих для російської "оборонки" заводів дозволяють припустити: українські воїни розпочали нову ударну кампанію. У її рамках будуть вибиватися саме виробництва, без яких Росії буде значно складніше або й неможливо швидко відновлювати свої арсенали озброєнь.

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Виходячи зі вже уражених стратегічних російських заводів можна припустити, куди українські дрони та ракети полетять далі. Своїм прогнозом щодо цього поділився Telegram-канал "Аналітика фронту | від офіцера ЗСУ", адмін якого позиціонує себе як чинного військовослужбовця Збройних сил.

Україна взяла вектор на ураження компонентної бази РФ

На переконання автора каналу, Сили оборони розпочали системну кампанію зі знищення компонентної бази держави-агресорки. Вектор цієї кампанії став помітним після нещодавніх уражень заводів "Протон" в Орлі Орловської області та "Енергія" у Єльці Липецької області РФ.

Автор допису пропонує поглянути більш уважно на всю систему компонентної бази РФ, яку він умовно поділяє на три основні кластери: західний, центральний та тил.

У "західному кластері" вже уражені заводи "Протон" (спеціалізується на силовій електроніці, розташований за близько 170 км від кордону з Україною), "Кремній Ел" (напівпровідникова техніка, приблизно 110 км від кордону), Воронезький завод напівпровідникових приладів (інтегральні мікросхеми, близько 180 км), "Енергія" (акумулятори і батареї, близько 280 км).

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Виходячи з цього, автор перераховує потенційні цілі для Сил оборони, серед яких:

"Курський акумуляторний завод" , виробник спеціальних герметичних нікель-кадмієвих та лужних акумуляторних батарей військового призначення (близько 80 км );

, виробник спеціальних (близько ); НДІЕК / Завод "Електродеталь" , Карачев, Брянська область, монополіст у виробництві наднадійних роз'ємів для авіації та ракет (близько 115 км );

, Карачев, Брянська область, монополіст у виробництві (близько ); все той же Воронезький завод напівпровідникових приладів або, як його називають росіяни, "Сборка", що виробляє мікроелектроніку та модулі (близько 180 км );

або, як його називають росіяни, "Сборка", що виробляє (близько ); Болхівський завод напівпровідникових приладів , Болхов, Орловська область, виробник силової електроніки, діодів, мікросхем , який раніше вже потрапляв під удар (близько 220 км );

, Болхов, Орловська область, виробник , який раніше вже потрапляв під удар (близько ); "РЗМКП ", Рязань (близько 390 км ) – єдиний монопольний виробник на РФ та пострадянському просторі загалом герконів і металокерамічних корпусів для мікросхем. Без них неможливо зібрати бортові реле, детонатори, захищену датчикову апаратуру для авіації, артилерійських снарядів і ракет;

", Рязань (близько ) – єдиний монопольний виробник на РФ та пострадянському просторі загалом Без них неможливо зібрати бортові реле, детонатори, захищену датчикову апаратуру для авіації, артилерійських снарядів і ракет; Завод "МЕТЕОР", Волзький, Волгоградська область (410 км), спеціалізується на виробництві п’єзоелектричних виробів, кварцових резонаторів та фільтрів.

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"Специфіка цього кластеру для нас в тому що ці об'єкти знаходяться відносно близько та мінімально прикриті силами ППО, а ті засоби, які в нас є – в більшості можуть ефективно відпрацьовувати по цілям", – пояснює автор публікації.

У "центральному кластері" ціллю №1 він вважає виробника чіпів "ПКК Мікрон" (Зеленоград/Москва).

Також, вірогідно, українські дрони й ракети ловитимуть:

НПП "Пульсар " (Москва) – виробництво СВЧ-електроніки;

" (Москва) – виробництво НПП "Исток" ім. Шокіна" (Московська область) – "cерце" російських систем РЕБ ;

(Московська область) – "cерце" російських ; "Плутон" (Москва) – виробництво СВЧ-електроніки;

(Москва) – виробництво "Ангстрем" / "Ангстрем-Т" (Зеленоград) – виробництво силової мікроелектроніки;

(Зеленоград) – виробництво "Научно-исследовательский институт молекулярной электроники" (Зеленоград) – головний розробник чипів і топологій для "Мікрону".

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"Специфіка цього кластеру для нас в тому що ці об'єкти знаходяться на відстані близько 450 км і максимально прикриті силами ППО Москви, тож необхідно витратити багато засобів для їх ураження", – уточнює автор каналу.

У "тиловому кластері" першими у черзі на ураження, на його думку, мають стояти такі заводи як:

"Орбіта", Саранськ, Мордовія, близько 620 км – с илова напівпровідникова техніка великої потужності. Головний "дублер" орловського "Протону" та брянського "Кремнію".

Саранськ, Мордовія, близько – с Головний "дублер" орловського "Протону" та брянського "Кремнію". ЗПП , Йошкар-Ола, близько 850 км – завод напівпровідникових приладів.

, Йошкар-Ола, близько – завод "Светлана", Санкт-Петербург, близько 860 км – продукція мікроелектроніки, використовується в радіозв'язку і радіолокації.

Санкт-Петербург, близько – продукція використовується в радіозв'язку і радіолокації. НЗПП, Новосибірськ, близько 2900 км – виробництво інтегральних схем, операційних підсилювачів, напівпровідникових приладів та іншої мікроелектронної продукції.

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"Специфіка цього кластеру для нас в тому що ці об'єкти мінімально прикриті, але в нас обмежені ресурси для ефективного ураження цілей", – наголошує автор.

Він підкреслив, що ураження кожного з перерахованих об'єктів завдасть серйозного удару по критичних точках виробництва російського ОПК. Адже кодифікація, виробництво та інтеграція у зброю є складним та уніфікованим процесом, а для переналагодження конвеєра знадобиться час.

"У цьому допоможуть товари подвійного призначення від країн-сусідів. Китай взагалі може замінити більшу частину компонентної бази, а новини про перенесення російських виробництв до Піднебесної вже лунають не перший рік. Проте порушення виробничого ланцюга має на меті насамперед сповільнити ворожий ОПК", – пояснює свою думку автор.

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Окремим ударом для ворога стане втрата фахових інженерів-технологів, яких у РФ є небагато. Ці втрати для агресора будуть незворотніми. При цьому кожен такий інженер є легітимною ціллю, бо він прямо задіяний у виробництві зброї, що вбиває українців у ході агресивної війни Росії.

"Поки такі інженери перебувають на виробництві – вони повинні кожну секунду тримати в голові думку що це може бути останній день їх життя. Ураження будь-якого з цих підприємств значно ускладнює виробництво зброї для росіян. Чекаємо на нові удари", – резюмував автор каналу.

Як писав OBOZ.UA, 25 жовтня Україна влаштувала у Росії "вогняну ніч". Зокрема, було атаковано завод "Авісма" і ТРЦ у Бєлгороді.